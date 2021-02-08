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Вакцинация от коронавируса. Узнали у врачей, кому нельзя делать прививку

08 февраля 2021 20:45
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Новости Беларуси. В Минской области продолжается вакцинация от коронавируса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уже вакцинированы около 2 000 медицинских работников. В первую очередь вакцинируют врачей, педагогов и социальных работников.

Вакцинация от коронавируса. Узнали у врачей, кому нельзя делать прививку-1

В некоторых районах идёт подготовка к вакцинации. Чтобы попасть в список, нужно просто прийти в поликлинику. Предварительная регистрация помогает правильно распределить вакцины. Только в Любанском районе вакцинированы 25 медицинских работников. На втором этапе в списке желающих около тысячи человек. Однако перед вакцинацией необходимо ознакомиться с противопоказаниями.

Вакцинация от коронавируса. Узнали у врачей, кому нельзя делать прививку-4

Андрей Омшарук, главный врач Любанской центральной районной больницы:
Список противопоказаний небольшой – это заболевания ОРВИ, ограничения в использовании вакцины у пациентов с хроническими заболеваниями, такими как бронхиальная астма, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, но это только если они находятся в стадии декомпенсации либо обострения. При стабилизации состояния можно будет привиться. Возрастных ограничений у вакцины нет, поэтому смогут привиться как молодые лица, так и лица пожилого возраста.

Вакцинация от коронавируса. Узнали у врачей, кому нельзя делать прививку-7

Вакцина поступит в район в конце февраля. Требуется два этапа вакцинации. Второй компонент будет введен пациенту только через 21 день после первого.

# Коронавирус # общество # Андрей Омшарук # Фотофакт

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