Вакцинация от коронавируса. Узнали у врачей, кому нельзя делать прививку

Новости Беларуси. В Минской области продолжается вакцинация от коронавируса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Уже вакцинированы около 2 000 медицинских работников. В первую очередь вакцинируют врачей, педагогов и социальных работников.

В некоторых районах идёт подготовка к вакцинации. Чтобы попасть в список, нужно просто прийти в поликлинику. Предварительная регистрация помогает правильно распределить вакцины. Только в Любанском районе вакцинированы 25 медицинских работников. На втором этапе в списке желающих около тысячи человек. Однако перед вакцинацией необходимо ознакомиться с противопоказаниями.

Андрей Омшарук, главный врач Любанской центральной районной больницы:

Список противопоказаний небольшой – это заболевания ОРВИ, ограничения в использовании вакцины у пациентов с хроническими заболеваниями, такими как бронхиальная астма, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, но это только если они находятся в стадии декомпенсации либо обострения. При стабилизации состояния можно будет привиться. Возрастных ограничений у вакцины нет, поэтому смогут привиться как молодые лица, так и лица пожилого возраста.