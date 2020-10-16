«В сотрудников полетели всякие ящики». Что говорят задержанные, которые перекрывали движение в Минске

Новости Беларуси. Очередной способ заявить о своей позиции – перекрыть движение общественному и личному транспорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Минска продолжают испытывать неудобства от действий радикально настроенных людей. Утром и вечером на отдельных участках дорог образовываются пробки. Более того, не редки случаи столкновения активистов с правоохранителями, которые пытаются навести порядок в городе. В ответ на законные требования освободить проезжую часть в силовиков летят бутылки и камни. Правда после задержания самые буйные раскаиваются в содеянном.

Увидел, как человек перекрывает движение, мне абсолютно не знаком. При этом я посмотрел, что подъезжает синий бус. Оттуда выходят люди в форме с опознавательными всеми знаками, в касках. Логично, что они начали его задерживать. Дальше я посмотрел, когда рядом со мной стояли незнакомые люди, они начали выкрикивать: «Давайте отбивать своего». Я тоже их поддержал. Прошло некоторое время, и я увидел, как в них уже (в эту машину и, соответственно, в сотрудников) полетели всякие ящики, даже вроде бы, как и камни, и тому подобное.

Вы наносили удары сотрудникам милиции?

Я, может быть, и хотел, но в толпе людей мне этого сделать не удалось.

Кто вас пригласил на этот марш воскресный?

Меня пригласил на этот воскресный марш Плакса Павел.

В содеянном раскаиваетесь?

Да.

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