Тысяча долларов за поджог. Откровения тех, чьи протесты нельзя назвать «мирными»

Новости Беларуси. «Идейные» борцы, как правило, на поверку оказываются куплеными провокаторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следующие признания как раз для тех, кто по-прежнему уверен, что протесты мирные, никто никому не платит и координаторов нет.

Что вы еще сегодня должны были сделать?

Встретиться с людьми, поговорить. Обсудить поджог «Табакерки».



А в связи с чем вы ее хотели поджечь?

В знак протеста.

Что вы хотели сделать сегодня?

Поджечь «Табакерку».



Кто вас попросил это сделать?

Координатор.



Вы его знаете?

Нет, не знаю.



Сколько он вам заплатил за это?

Тысячу долларов.

Что вы делали сегодня перед тем, как вас задержали?

Встречался с людьми. Группа людей.



Что вы хотели сегодня совершить?

Ничего. Меня попросили передать пакет с заготовленными гвоздями.



Вот эти гвозди заготовили вы?

Если точнее, я попросил знакомого.





Что вы должны были с ними сделать?

Должен был передать их человеку.



Для чего?

Чтобы он их раскидал.



Где раскидал?

Не знаю, он мне не говорил. Для машин.



Что за человек, откуда вы его знаете?

Он мне написал. Я его не знаю: ни телефона, ни имени. Просто ник.

Что вы делали возле станции метро «Уручье»?

Катался на велосипеде.



Кем работаете?

Строитель.



Ранее судимы?

Да.



По каким статьям?

Грабеж.