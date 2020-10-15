Прямой эфир

Тысяча долларов за поджог. Откровения тех, чьи протесты нельзя назвать «мирными»

15 октября 2020 14:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Идейные» борцы, как правило, на поверку оказываются куплеными провокаторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следующие признания как раз для тех, кто по-прежнему уверен, что протесты мирные, никто никому не платит и координаторов нет.  

Тысяча долларов за поджог. Откровения тех, чьи протесты нельзя назвать «мирными»-1

Что вы еще сегодня должны были сделать?
Встретиться с людьми, поговорить. Обсудить поджог «Табакерки».

А в связи с чем вы ее хотели поджечь?
В знак протеста.

Тысяча долларов за поджог. Откровения тех, чьи протесты нельзя назвать «мирными»-4

Что вы хотели сделать сегодня?
Поджечь «Табакерку».

Кто вас попросил это сделать?
Координатор.

Вы его знаете?
Нет, не знаю.

Сколько он вам заплатил за это?
Тысячу долларов.

Тысяча долларов за поджог. Откровения тех, чьи протесты нельзя назвать «мирными»-7

Что вы делали сегодня перед тем, как вас задержали?
Встречался с людьми. Группа людей.

Что вы хотели сегодня совершить?
Ничего. Меня попросили передать пакет с заготовленными гвоздями.

Вот эти гвозди заготовили вы? 
Если точнее, я попросил знакомого.  

Тысяча долларов за поджог. Откровения тех, чьи протесты нельзя назвать «мирными»-10



Что вы должны были с ними сделать?
Должен был передать их человеку.

Для чего?
Чтобы он их раскидал.

Где раскидал?
Не знаю, он мне не говорил. Для машин.

Что за человек, откуда вы его знаете?
Он мне написал. Я его не знаю: ни телефона, ни имени. Просто ник.

Тысяча долларов за поджог. Откровения тех, чьи протесты нельзя назвать «мирными»-12

Что вы делали возле станции метро «Уручье»?
Катался на велосипеде.

Кем работаете?
Строитель.

Ранее судимы?
Да.

По каким статьям?
Грабеж.

Тысяча долларов за поджог. Откровения тех, чьи протесты нельзя назвать «мирными»-15

Каждому подобному действию будет дана соответствующая правовая оценка. Милиция продолжит жестко пресекать нарушения общественного порядка.  

# Акции протеста # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Публично оклеветал ребёнка». 23-летний учитель Минского района унизил на уроке мальчика
15 октября 2020 14:18

«Публично оклеветал ребёнка». 23-летний учитель Минского района унизил на уроке мальчика

Вместо троллейбуса №6 в Минске временно будет ходить автобус
15 октября 2020 14:09

Вместо троллейбуса №6 в Минске временно будет ходить автобус

Школьники будут участвовать в управлении Борисовским районом. Рассказываем про интересную инициативу
15 октября 2020 14:02

Школьники будут участвовать в управлении Борисовским районом. Рассказываем про интересную инициативу