«Боевая подготовка дала свои плоды». Белорусские зенитчики проводят учения на полигоне Ашулук

Андрей Гурцевич, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси:

Мы, в принципе, выполнили ту задачу, которую должны были выполнить, прибыв сюда на полигон. Наши боевые расчеты, включая и боевой расчет курсантов Военной академии, выпускников следующего года, отстрелялись по тем мишеням, которые нам предоставила Российская Федерация. Мишени поражены, то есть можно сделать вывод, что та боевая подготовка, которая длилась в течение всего учебного года, дала свои плоды, мы выполнили задачу.