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«Боевая подготовка дала свои плоды». Белорусские зенитчики проводят учения на полигоне Ашулук

16 октября 2020 07:12
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Новости Беларуси. Продолжают оттачивать свое мастерство белорусские зенитчики. В эти дни они находятся в России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Боевая подготовка дала свои плоды». Белорусские зенитчики проводят учения на полигоне Ашулук-1

На полигоне Ашулук Астраханской области проходит оперативно-тактическое учение ВВС и войск ПВО. Стражи неба совершили боевые пуски из ЗРК-300 по мишеням «Стриж» и «Армавир», которые имитируют современные средства воздушного нападения.    

«Боевая подготовка дала свои плоды». Белорусские зенитчики проводят учения на полигоне Ашулук-4

Ракеты уходили в небо с разных стартовых позиций, не позволив авиации условного противника нанести удары по нашим войскам.

«Боевая подготовка дала свои плоды». Белорусские зенитчики проводят учения на полигоне Ашулук-7

Андрей Гурцевич, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси:
Мы, в принципе, выполнили ту задачу, которую должны были выполнить, прибыв сюда на полигон. Наши боевые расчеты, включая и боевой расчет курсантов Военной академии, выпускников следующего года, отстрелялись по тем мишеням, которые нам предоставила Российская Федерация. Мишени поражены, то есть можно сделать вывод, что та боевая подготовка, которая длилась в течение всего учебного года, дала свои плоды, мы выполнили задачу.

«Боевая подготовка дала свои плоды». Белорусские зенитчики проводят учения на полигоне Ашулук-10

После успешного оперативно-тактического учения подразделения белорусских зенитчиков вернутся в пункты постоянной дислокации.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Гурцевич # Фотофакт

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