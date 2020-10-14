«Не стоит защищать агрессоров». О чём говорят задержанные во время акций протеста?

Новости Беларуси. Жители Минска продолжают испытывать неудобства от действий радикально настроенных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Утром и вечером в столице на отдельных участках дорог образовываются пробки. И причина вовсе не в час пик. Группы молодежи с бело-красно-белыми флагами перекрывают отрезки дорог и блокируют движение всех видов транспорта. Закрывать глаза на такое поведение многие автомобилисты уже не в силах. Подробности в материале Ксении Худолей.

Ксения Худолей, корреспондент:

Наглядный пример того, как рвется нить терпения простых белорусов. За последние дни ее до предела натянули бандитские выходки «несогласных». И теперь последствия народного возмущения им приходится принимать уже не в интернет-поле. Водитель, пострадавший при блокировании движения протестующими: «После потасовки пырснули газовым баллончиком»

Ксения Худолей:

Потасовка на перекрестке Рокоссовского и Плеханова – лишь один из множества случаев неизбежной реакции большинства. Когда добраться на работу или домой мешает не час пик, а компания подвыпивших митингующих, ни о какой терпимости не может идти и речи. Прикрываться «мирными» акциями у «змагаров» больше не получается. А других оправданий им в Telegram-каналах еще не придумали. Вот и приходится теперь переминаться с ноги на ногу и самим выдумывать мотивы откровенной вакханалии.

Сколько употребляли сегодня? Один литр пива.

Я просто пришел. Зачем кидали петарды в сотрудников? Не знаю.

Я не кидал камни. Стоял рядом, где-то на расстоянии 100-150-200 метров от всего происходящего.

С другом гулял, а потом увидели, что с флагом стояли, решили подойти. Для чего вы подошли? Не знаю.

Ксения Худолей:

Эти жалкие попытки объяснить ночной кутеж вызывают чувство испанского стыда. Но спускать на тормозах такие вылазки нельзя. Среди тех, кто с азартом и агрессией блокирует дороги, поджигает покрышки, запускает коктейли Молотова – не гости и настоящие маргиналы.

Жечь резину на малой родине в Жодино этой ночью пыталась еще одна компания, жаждущая славы соцсетей.

Задержан был за то, что поджег колесо на дороге с другом. «Выложили рубероид, подожгли». Что рассказывают задержанные во время уличных беспорядков в Минске Ксения Худолей:

Открыто о рвении быть знаменитыми молодые люди, конечно, не говорят. Поступок свой идейные поджигатели в милиции объяснили состоянием алкогольного опьянения и желанием развлечься. И что-то подсказывает, такая отмазка универсальна. Плохо только, что с законом она не сработает.

Я разбил стекла в машинах и все… Я признаю это – то, что мне заказали это. Сколько ты побил машин? Три-четыре машины, пять…

Видел только бегающих парней. Потом говорили, что кто-то из этих парней бросал. Я не видел, кто бросал. Я сам не бросал. Рекомендую не ходить на митинги, потому что не все протестующие на этих митингах мирные, и не стоит защищать агрессоров.

Ксения Худолей:

Все эти смельчаки только-только строились в сцепки, бросали бутылки и камни, «змагались» за что-то... А теперь будто отходят от наркоза радикальных инъекций. Только ждать, пока польский препарат рассосется в крови неадекватов, мирные люди уже устали. «Если Лукашенко не будет – не будет и Беларуси»