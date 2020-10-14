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«Не стоит защищать агрессоров». О чём говорят задержанные во время акций протеста?

14 октября 2020 17:59
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Новости Беларуси. Жители Минска продолжают испытывать неудобства от действий радикально настроенных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром и вечером в столице на отдельных участках дорог образовываются пробки. И причина вовсе не в час пик. Группы молодежи с бело-красно-белыми флагами перекрывают отрезки дорог и блокируют движение всех видов транспорта. Закрывать глаза на такое поведение многие автомобилисты уже не в силах.

Подробности в материале Ксении Худолей.

«Не стоит защищать агрессоров». О чём говорят задержанные во время акций протеста?-1

Ксения Худолей, корреспондент:
Наглядный пример того, как рвется нить терпения простых белорусов. За последние дни ее до предела натянули бандитские выходки «несогласных». И теперь последствия народного возмущения им приходится принимать уже не в интернет-поле.

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«Не стоит защищать агрессоров». О чём говорят задержанные во время акций протеста?-4

Ксения Худолей:
Потасовка на перекрестке Рокоссовского и Плеханова – лишь один из множества случаев неизбежной реакции большинства. Когда добраться на работу или домой мешает не час пик, а компания подвыпивших митингующих, ни о какой терпимости не может идти и речи. Прикрываться «мирными» акциями у «змагаров» больше не получается. А других оправданий им в Telegram-каналах еще не придумали. Вот и приходится теперь переминаться с ноги на ногу и самим выдумывать мотивы откровенной вакханалии.

«Не стоит защищать агрессоров». О чём говорят задержанные во время акций протеста?-7

Сколько употребляли сегодня?

Один литр пива.

«Не стоит защищать агрессоров». О чём говорят задержанные во время акций протеста?-10

Я просто пришел.

Зачем кидали петарды в сотрудников?

Не знаю.

«Не стоит защищать агрессоров». О чём говорят задержанные во время акций протеста?-13

Я не кидал камни. Стоял рядом, где-то на расстоянии 100-150-200 метров от всего происходящего.

«Не стоит защищать агрессоров». О чём говорят задержанные во время акций протеста?-16

С другом гулял, а потом увидели, что с флагом стояли, решили подойти.

Для чего вы подошли?

Не знаю.

«Не стоит защищать агрессоров». О чём говорят задержанные во время акций протеста?-19

Ксения Худолей:
Эти жалкие попытки объяснить ночной кутеж вызывают чувство испанского стыда. Но спускать на тормозах такие вылазки нельзя. Среди тех, кто с азартом и агрессией блокирует дороги, поджигает покрышки, запускает коктейли Молотова не гости и настоящие маргиналы.

«Не стоит защищать агрессоров». О чём говорят задержанные во время акций протеста?-22

Жечь резину на малой родине в Жодино этой ночью пыталась еще одна компания, жаждущая славы соцсетей.

«Не стоит защищать агрессоров». О чём говорят задержанные во время акций протеста?-25

Задержан был за то, что поджег колесо на дороге с другом.

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Ксения Худолей:
Открыто о рвении быть знаменитыми молодые люди, конечно, не говорят. Поступок свой идейные поджигатели в милиции объяснили состоянием алкогольного опьянения и желанием развлечься. И что-то подсказывает, такая отмазка универсальна. Плохо только, что с законом она не сработает.

«Не стоит защищать агрессоров». О чём говорят задержанные во время акций протеста?-28

Я разбил стекла в машинах и все… Я признаю это – то, что мне заказали это.

Сколько ты побил машин?

Три-четыре машины, пять…

«Не стоит защищать агрессоров». О чём говорят задержанные во время акций протеста?-31

Видел только бегающих парней. Потом говорили, что кто-то из этих парней бросал. Я не видел, кто бросал. Я сам не бросал. Рекомендую не ходить на митинги, потому что не все протестующие на этих митингах мирные, и не стоит защищать агрессоров.

«Не стоит защищать агрессоров». О чём говорят задержанные во время акций протеста?-34

Ксения Худолей:
Все эти смельчаки только-только строились в сцепки, бросали бутылки и камни, «змагались» за что-то... А теперь будто отходят от наркоза радикальных инъекций. Только ждать, пока польский препарат рассосется в крови неадекватов, мирные люди уже устали.

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«Не стоит защищать агрессоров». О чём говорят задержанные во время акций протеста?-37

Ксения Худолей:
Сколько стоит «идея» и как долго длится эйфория ночных загулов? Вопросы, конечно, риторические. Но нужно помнить, что даже у самого толерантного, самого «памяркоўнага» и миролюбивого народа терпение рано или поздно лопнет.

# Акции протеста # общество # Ксения Худолей # Фотофакт

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