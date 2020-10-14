«Выложили рубероид, подожгли». Что рассказывают задержанные во время уличных беспорядков в Минске

Новости Беларуси. Жители Минска продолжают испытывать неудобства от действий радикально настроенных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поведение митингующих открыто можно называть бандитизмом.
Новости Беларуси. Жители Минска продолжают испытывать неудобства от действий радикально настроенных людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поведение митингующих открыто можно называть бандитизмом.
– За что и когда вы были задержаны?
– За поджог сегодня утром, 14-го числа. От алкогольного опьянения, можно сказать. Ну, получилось, пьянка. И плохие мысли в голову.
– Был задержан на дороге. Выложили рубероид, подожгли.
– Зачем?
– Не знаю.
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