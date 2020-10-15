Максим Рыженков провёл выездной приём: «Меня порадовало, что было очень много неравнодушных людей»

Новости Беларуси. Как сохранить сельский клуб, который стал смыслом жизни для пенсионеров сразу нескольких деревень? Что думают жители Сморгонского района о непростой ситуации в стране? Об этом и не только говорили 15 октября на личном приеме граждан у первого заместителя главы Администрации Президента Максима Рыженкова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем была особенна встреча и причем тут песня Janet, расскажет Галина Буро.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Сегодня меня порадовало, что было очень много неравнодушных людей, которые затрагивали вопрос жизни в стране. Несколько было таких людей, кто просто пришел со своим видением вопросов, где-то с поддержкой, может быть, какого-то движения в сторону стабильности, процветания нашего государства, с осуждением каких-то протестных проявлений и каких-то призывов к какой-то анархии, которые от отдельных людей идут. Но в то же время с предложениями, что сделать в стране лучше, что должна сделать власть, чтобы слышать людей, с предложениями по развитию своих деревни, города или в целом страны.