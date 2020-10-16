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Командно-штабную тренировку войск территориальной обороны провели в Мозырском районе

16 октября 2020 06:42
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Новости Беларуси. В связи с напряженной ситуацией в регионе Беларусь особое внимание уделяет национальной безопасности. В частности, такой важной ее составляющей как территориальная оборона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Командно-штабную тренировку войск территориальной обороны провели в Мозырском районе-1

В Гомельской области завершилась комплексная проверка боеготовности данного рода войск. В ходе финального этапа состоялась командно-штабная тренировка ополчения Мозырского района. Военнослужащие, призванные из запаса, восстанавливали свои навыки и обеспечивали охрану объектов инфраструктуры.

Командно-штабную тренировку войск территориальной обороны провели в Мозырском районе-4

Андрей Матиевич, начальник управления территориальной обороны – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:
Мы ставили перед собой цель проверить, насколько местные органы власти способны формировать территориальные войска и подготовить их к применению. Итоги проверки показывают, что работа, организованная в Гомельской области, позволяет эти задачи решить. На практике мы формировали штаб и батальон в Мозырском районе. Отмечу, что именно слаженные действия местных органов власти (исполкома, военного комиссариата) позволили провести мероприятие на высоком уровне.

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Командно-штабную тренировку войск территориальной обороны провели в Мозырском районе-7

В Мозырском районе в зоне ответственности «территориалов» – мосты, крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод, нефтепровод, подземные газохранилища и многое другое. Охрана стратегических объектов – лишь одна из их многочисленных задач.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Матиевич # Фотофакт

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