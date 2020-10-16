Командно-штабную тренировку войск территориальной обороны провели в Мозырском районе

Новости Беларуси. В связи с напряженной ситуацией в регионе Беларусь особое внимание уделяет национальной безопасности. В частности, такой важной ее составляющей как территориальная оборона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гомельской области завершилась комплексная проверка боеготовности данного рода войск. В ходе финального этапа состоялась командно-штабная тренировка ополчения Мозырского района. Военнослужащие, призванные из запаса, восстанавливали свои навыки и обеспечивали охрану объектов инфраструктуры.

Андрей Матиевич, начальник управления территориальной обороны – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси:

Мы ставили перед собой цель проверить, насколько местные органы власти способны формировать территориальные войска и подготовить их к применению. Итоги проверки показывают, что работа, организованная в Гомельской области, позволяет эти задачи решить. На практике мы формировали штаб и батальон в Мозырском районе. Отмечу, что именно слаженные действия местных органов власти (исполкома, военного комиссариата) позволили провести мероприятие на высоком уровне. «Специально был наведён мост». Как проходят учения миротворческих сил ОДКБ под Витебском