Сотни брендов и десятки стран. Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ» проходит в Минске

Полтысячи компаний-участников, делегации из 24 стран мира, губернаторы и руководители ведущих компаний не только СНГ, но и дальнего зарубежья. Все это Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ», которую впервые принимает Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои производственные бренды демонстрируют индустриальные гиганты нашей страны, большое представительство и российских партнеров – порядка 300 компаний из 23 регионов. «Иннопром» проводится в России с 2010 года, Беларусь практически сразу подключилась и всегда широко презентовала свои возможности. А 2 года назад и вовсе выступила в почетном статусе «страна-партнер» с масштабной экспозицией общей площадью почти более 3 тысяч квадратных метров. На входе в Международный выставочный центр – экспозиция белорусской техники, в том числе самый большой в мире «БЕЛАЗ» грузоподъемностью 450 тонн как символ масштаба белорусской промышленности.

«ИННОПРОМ» – крупнейшая площадка для промышленного партнерства. Впервые в белорусской столице свои производственные новинки представили свыше 500 компаний. Разработки в области кибербезопасности, искусственного интеллекта, машиностроения. Многие проекты еще на стадии тестирования.

Например, вот это первая в истории машина класса «люкс», созданная на водородных топливных элементах. Благодаря чему автомобиль не загрязняет атмосферу, выдавая в качестве выхлопа только чистый водяной пар.

Денис Ендачев, исполнительный директор по информационным и интеллектуальным системам ФГУП «НАМИ» (Россия):

Это экологически чистый водородный автомобиль, бесшумный. Здесь нет никаких движущихся деталей, нет никаких вибраций, нет вредных выбросов, нет запаха от выхлопной системы. И при этом имеет пробег более тысячи километров. То есть водородный автомобиль совмещает в себе преимущество электромобиля. И время зарядки занимает несколько минут.

Среди ключевых участников международной выставки и белорусская компания «Евростанком». Уже более 20 лет здесь занимаются оснащением промышленных предприятий страны. Особенность подхода – комплексные технологические решения. Сервисная поддержка после окончания гарантийного срока. Как проходит международная промышленная выставка «ИННОПРОМ». Среди реализованных проектов, например, оснащение инструментального производства автомобильных предприятий, поставка координатно-измерительного оборудования для Белорусского института метрологии.

Дмитрий Кротов, директор ООО «Евростанком»:

Мы продвигаем идею полностью комплексного и замкнутого цикла. Не только поставка оборудования, но и внедрение от идеи финансирования, решение под ключ и технические сопровождения, включая обучение и постгарантийное обслуживание оборудования. Все это вы получаете из наших рук гарантированно. Нашими заказчиками являются как мелкие частные предприятия, частные предприятия, которые выросли вместе с нами за последние 20 лет. Также нашими клиентами являются большие холдинги, все промышленные гиганты.

Участники «ИННОПРОМа» представляют не только производственные технологии, но и решения для повышения эффективности предприятий. Среди экспонентов – компания «Седьмой вектор», которая знакомит посетителей со своими услугами в области аутсорсинга логистических, складских и производственных процессов. На выставке представляют комплексный подход к организации бизнес-процессов промышленных предприятий. Какие соглашения успели заключить на международной выставке?

Виктория Сусская, заместитель директора по финансовым вопросам ООО «Седьмой вектор»:

Мы предлагаем комплексные решения, охватывающие не только эффективное управление материальными и производственными потоками, но и всестороннюю поддержку бизнеса через аутстаффинг персонала, кадровый и управленческий консалтинг, профессиональный клининг складских и производственных помещений и иных бизнес-процессов по заданиям заказчиков. Сотрудничество с нами – это снижение затрат, рост производительности и возможность сфокусироваться на развитии бизнеса. Мы готовы стать надежным партнером в реализации масштабных проектов, направленных на модернизацию и развитие промышленного сектора Республики Беларусь.

Экспозиция в 20 тысяч квадратов развернулась не только внутри, но и снаружи огромного выставочного павильона. Мощнейший в мире трактор, новинки электротраспорта и сельхозтехники. На одной площадке ведущие машиностроительные гиганты Беларуси. Где, как не на «ИННОПРОМе», углублять интеграцию с российскими партнерами. Подробнее в видеоматериале.