Тищенко: дрон со стороны Литвы – продолжение глупой политики, которую ведут в отношении Беларуси

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Игорь Позняк, ведущий:

Дрон со стороны Литвы нарушил воздушное пространство Беларуси с намерением залететь в Польшу и вернуться обратно в Литву. Дрон оборудован фото- и видеокамерами с возможностью сбора разведданных. Александр Владимирович, вы видите здесь причинно-следственную связь с нашей темой? Это все через запятую? Это все технологии провокации?