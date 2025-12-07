Прямой эфир

Тищенко: дрон со стороны Литвы – продолжение глупой политики, которую ведут в отношении Беларуси

07 декабря 2025 19:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Тищенко: дрон со стороны Литвы – продолжение глупой политики, которую ведут в отношении Беларуси-2

Игорь Позняк, ведущий:
Дрон со стороны Литвы нарушил воздушное пространство Беларуси с намерением залететь в Польшу и вернуться обратно в Литву. Дрон оборудован фото- и видеокамерами с возможностью сбора разведданных. Александр Владимирович, вы видите здесь причинно-следственную связь с нашей темой? Это все через запятую? Это все технологии провокации?

Тищенко: дрон со стороны Литвы – продолжение глупой политики, которую ведут в отношении Беларуси-4

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:
Дело в том, что провокации никто не отменял. Они будут идти. И в данном случае Литва, похоже, не имеет возможности ответить нормально, пойти на решение каких-то вопросов. Она начинает отвлекать провокациями. Прежде всего свое население. И в этом отношении дрон – это продолжение той самой глупой политики, которую ведет Вильнюс сегодня в отношении Беларуси.

Читайте также:

Блохин: Запад оказал финансовую и военную помощь Украине на 380 миллиардов долларов

Расследование и отставка. Какой исход ждёт Зеленского? Мнение эксперта

Между Зеленским и Трампом химии не возникло – политолог

# Международная политика # Александр Тищенко # Игорь Позняк

Другие новости рубрики

Все новости
Расследование и отставка. Какой исход ждёт Зеленского? Мнение эксперта
07 декабря 2025 19:30

Расследование и отставка. Какой исход ждёт Зеленского? Мнение эксперта

Блохин: Запад оказал финансовую и военную помощь Украине на 380 миллиардов долларов
07 декабря 2025 19:15

Блохин: Запад оказал финансовую и военную помощь Украине на 380 миллиардов долларов

Лукашенко совершает мировую революцию – Азарёнок об историческом турне Президента
06 декабря 2025 17:50

Лукашенко совершает мировую революцию – Азарёнок об историческом турне Президента