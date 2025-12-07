Между Зеленским и Трампом химии не возникло – политолог

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю, помогут гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Константин Блохин, политолог, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН:

Между Зеленским и Трампом химии не возникло. Друг друга они недолюбливают. И, конечно, Трамп бы поменял Зеленского. Возможно, европейцы не позволят этого сделать. Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше, но для Трампа важно выйти из Украины, потому что у Трампа другие внешнеполитические приоритеты. Для него главным экзистенциальным противником является не Россия, а Китай. Возможности США в мире ограничены, поэтому нужно договариваться с Россией.

Нужно сконцентрировать свое внимание на поддержке Израиля, на сдерживании Ирана. Кстати, Трамп признан самым произраильским президентом за всю историю американо-израильских отношений. Ему надо разбираться с бюрократией. И здесь, конечно, коллега Гилберт прав, что задача Трампа – вбить клин между Россией и Китаем. Но эта стратегия хороша на бумаге, потому что в итоге стратегия Трампа консолидирует Россию и Китай, да еще и Индию на очень прочной основе, на основе антиамериканской политики.

А сегодня главным приоритетом российской внешней политики является поворот на Восток, выстраивание долгосрочных отношений с Индией, Китаем, со странами Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки. И на самом деле сегодня Россия является вместе с Китаем главными драйверами формирования многополярного мира.

Читайте также:

Блохин: Запад оказал финансовую и военную помощь Украине на 380 миллиардов долларов

Расследование и отставка. Какой исход ждёт Зеленского? Мнение эксперта

Тищенко: дрон со стороны Литвы – продолжение глупой политики, которую ведут в отношении Беларуси