Заставляют людей совершать диверсии. Что такое ЦИПсО и чем они занимаются?

Белорусские правоохранители заявили, что отмечают рост тяжких киберпреступлений в отношении белорусов. По сравнению с прошлым годом их число увеличилось вдвое, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В основном, у белорусов обманом похищают деньги с банковских карт. Но есть куда более сложные случаи. Заставил оформить кредит на 50 тысяч и не только! Как аферист подтолкнул пенсионерку к совершению уголовного преступления?

Попасть в цепкие руки киберпреступников можно на раз два. Аферисты постоянно изобретают все новые и новые методы. Среди проверенных временем – мошенник звонит от имени милиции или же работников банка и путем обмана выманивает у вас деньги. В МВД констатируют, число тяжких киберпреступлений в отношении белорусов возросло более чем в два раза.

Александр Рингевич, заместитель начальника главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:

Злоумышленники хорошо подготовлены. Прежде всего потому что это их заработок, их работа. Они совершают не единожды в течение дня, а с небольшой периодичностью. Те скрипты общения, которые были ими разработаны и их кураторами, а также, возможно, с привлечением психологов, они достаточно четкие. Злоумышленники четко понимают, как нужно поставить голос, на что сделать акцент.

Обворовывают белорусов и организованные преступные группы. За последние несколько лет зафиксированы атаки пяти основных группировок. Две из них – псевдобелорусские, три – украинские. ЦИПсО – Центр информационно-психологических операций – хакерское подполье Украины. Создано ориентировочно в начале 2000-х. Сперва Центр был частью разведки украинских сил военно-морского флота, а в 2016 году перешел в отдельный род войск Украины. Структура ЦИПсО – это аналог центров психологических операций, которые находятся в структуре стран НАТО. Потому кто курирует и финансирует армию ботов и троллей, несложно догадаться. Об их методах работы, которых десятки, а может и сотни – известно.

Владимир Макаров, профессор Военной академии Беларуси:

Начиная просто от распространения фейковой информации и заканчивая размещением на популярных сайтах, хостингах или сервиса фото- и видеоинформации, в том числе фальсифицированных материалов. Подобные методы во многом активно проявлялись в 2020 году.

Штабы ЦИПсО расположены сразу в нескольких регионах Украины. Уровень подготовки, укрокибербойцов, конечно, серьезный. В некоторых учебных пособиях, что попали в открытый доступ, черным по белому о приемах гипноза и НЛП. Задачи, которые отрабатывает такая диванная армия – мошенничество, инфовбросы, диверсии в соцсетях, телефонный терроризм. Белорусы таким гибридным атакам подвергаются постоянно. Но украинским хакерам просто обобрать нас уже мало. Они заставляют наших людей совершать диверсии.

И если что сказали, то могут застрелить.

Они на меня как-то психологически надавил – и я поверила.

Они мне включили гимн Украины на телефоне и начали взламывать мой телефон. И еще сказал такую шутку в конце: ну, вы же на меня не обижаетесь? Вы просто одна из списка, который у меня есть, и я буду продолжать это делать. Для киберпреступников все эти махинации – просто работа. У каждого лжеспециалиста – десятки созвонов и разводов на деньги. Доходит и до абсурда.