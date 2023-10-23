Пеняйте сами на себя! Я вам этого не прощу! Что изменилось в медицине после совещания у Лукашенко?

Новости Беларуси. Переоснащение и модернизация больниц и поликлиник. Оборудование для установления точного диагноза. Эффективная система здравоохранения – одна из важнейших задач государства. Президент держит эту тему на личном контроле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусская медицина может многое, но качественные медуслуги не должны быть привилегией только областных центров. Достойное и, что особенно важно, доступное обследование и лечение должно быть и у жителей сельской местности. Так, за последние три месяца только в Гомельской области обновили более 150 ФАПов и 20 амбулаторий, а в Могилевской – свои самые амбициозные планы в сфере здравоохранения внедрили крупные медицинские центры. Юлия Мычка продолжит тему.

Уже четыре года фельдшер-лаборант Алина Безчастная исследует палочку Коха. Теме диагностики туберкулеза были посвящены несколько ее курсовых и дипломная работа. Поэтому в этих цветных пробирках Алина как рыба в воде. Ежедневно в лаборатории принимают до 80 проб материала со всего региона. Чтобы ни одна палочка не проскочила, по протоколу используют три метода диагностики.

Алина Безчастная, фельдшер лаборатории Могилевского областного противотуберкулезного диспансера:

Мы первые увидим эту микробактерию в диагностическом материале данного пациента. Мы первые знаем, мы первые бьем в колокола и сообщаем врачу.

Недавно лаборатория прошла серьезную модернизацию. Шлюз, а простыми словами – грязная зона, здесь стала длиннее и удобнее. Отдельно появилась целая секция для ПЦР-анализов, которая согласно нормативам требует три отдельных помещения. Особое внимание уделили вентиляции и утилизации. Доукомплектовать получилось и технический парк. Сегодня это больше 50 аппаратов, каждый из которых выполняет свою миссию. Умные машины делают экспресс-тесты всего за два часа и экономят драгоценное время.

Юлия Мычка, корреспондент:

Сегодня в руках медиков самые современные аналитические девайсы. Но по-прежнему есть методики, которые требуют обычного человеческого глаза. Скажите, пожалуйста, что вы ищите?

Мы ищем розовые палочки, по-научному – палочка Коха. На один мазочек у нас уходит 10 минут.

А этот большой холодильник, где температура минус 86 градусов, дает возможность увеличить срок хранения биоматериала до трех лет и в случае, например, спорных вопросов повторить диагностику через время. Помимо эффективности, каждый современный аппарат нацелен исключить возможность заражения специалиста во время лабораторных работ. Елена Шарапова, заведующая лабораторией Могилевского областного противотуберкулезного диспансера:

Основная цель данных мероприятий – снижение риска внутрилабораторного заражения среди сотрудников.

Чтобы сделать обследования доступнее для жителей глубинки, в Брагинской центральной районной больнице открыли кабинет рентгено-компьютерной диагностики. Новый томограф на 64 среза позволяет быстро получать результаты и уменьшает лучевую нагрузку на пациента. В одном из наиболее потерпевших от аварии на Чернобыльской АЭС районе сегодня проживают почти 12 тысяч человек. Новый томограф стал важным и очень нужным для них подарком. Раньше пациентам приходилось ездить на осмотр в Речицу.

Юлия Мартыненко, рентген-лаборант Брагинской центральной районной больницы:

Мне поступило предложение попробовать себя в новой профессии. Я, не раздумывая, согласилась. Для меня это интересно, необычно. С каждым пациентом я учусь, развиваюсь.

От качества здравоохранения в стране зависит, по сути дела, жизнь каждого из нас. А это уже, если смотреть шире, вопрос демографической безопасности. Так вот, внимание и спрос к белорусской медицине – большие. В том числе и со стороны Президента. Помните недавнее совещание с медиками во Дворце Независимости? Глава государства раскритиковал работу отрасли. И не на пустом месте. Проблем в здравоохранении хватает. Мы строим новые медицинские объекты, проводим высокотехнологичные операции, закупаем дорогостоящее оборудование, которое, как оказывается, местами простаивает. Так в чем тогда проблема? Выяснилось, что в людях (профильных специалистах и ответственных лицах) и их подходах к работе. Такого быть не должно, четко и ясно дал понять Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Круговая порука везде! Пеняйте сами на себя. Я вам этого не прощу! Подробности.

Закупка медицинского оборудования и ремонты в учреждениях здравоохранения – важнейшие статьи расхода в государственном бюджете. За три месяца только в Гомельской области обновили более 150 ФАПов и 20 амбулаторий. Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Перерост заметно преобразился. В августе здесь заменили полы, электрику, покрасили стены и потолки. Ради красоты и уюта краски в руки взяли врачи.