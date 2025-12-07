«Налог на богатство» пересмотрен. Кто и сколько заплатит? Сравним с европейскими реалиями

Так называемый «налог на богатство» пересмотрели. Большинства белорусов эти новшества не коснутся, сообщили в программе «Суровый взгляд» на СТВ. Но просто знайте, что на максимальную ставку подоходного налога в Беларуси еще не решились.

Наталья Кулешова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Практика сегодня всех зарубежных стран: кто больше зарабатывает, тот больше платит. Если мы посмотрим на наши европейские страны, то там ставки подоходного налога доходят и до 54 %. Для понимания, у нас с 1 января 2026 года подоходным налогом будут облагаться доходы физических лиц по трем ставкам: 13 %, 25 % и 30 %. 13 % – это доходы до 350 тысяч белорусских рублей. Сюда включаются трудовые доходы, доходы, полученные по гражданско-правовым договорам, дивиденды, доходы, выплачиваемые наблюдательному совету и совету директоров, а также доходы, получаемые нашими физическими лицами в виде процентов по займам.

Наталья Кулешова:

Ставка 25 % будет применяться в отношении доходов превышающих 350 тысяч белорусских рублей, но не более 600 тысяч. И ставка 30 % будет применяться уже с доходов, полученных нашими физическими лицами, свыше 600 тысяч белорусских рублей.



Что касается дивидендов, для того чтобы сегодня у нас был сохранен потенциал к инвестициям, чтобы у нас были понятные условия игры для наших инвесторов, ставки по дивидендам у нас сохраняются прежние. 13 и 25 %. 13 % до, опять же, совокупного дохода до 350 тысяч, и с 350 тысяч и выше – ставка 25 %.