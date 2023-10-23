Боровик: СССР распался, потому что вы пели гимн, надевали галстуки, но мечтали о югославских сапогах
Новости Беларуси. Почему сегодня в мире одно из самых высокоточных орудий бьет по психике? Как работает армия инфоагентов лжи? Что такое когнитивная война? Где самые масштабные склады нейроснарядов? Чем чреваты последние геополитические повороты для Беларуси? Противодействие информационной пропаганде станет темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся гости из самых разных сфер.
Алена Сырова, СТВ:
Давайте вернемся к базе. Кирилл приводил пример Советского Союза и рекламы, джинсы, пепси, кола и так далее – то, что нам, жителям того времени, казалось…
Кирилл Казаков, СТВ:
...новое, модное, великое.
Алена Сырова:
То, что если мы имеем это, мы становимся лучше и прогрессивнее. Это ведь уже тогда начиналось. Так вот, почему у нас не заложено на ментальном уровне ценить как раз таки свое и гордиться своим?
Вадим Боровик, политолог:
Самая главная ошибка, объясняю, вы не можете просто на одной духовно-нравственной сфере конкурировать. Я объясняю, почему распался Советский Союз. Потому что вы пели гимн, надевали галстуки и мечтали о югославских сапогах, и 10 лет стояли на очередь за автомобилем. Должна быть эффективная, конкурентная экономика, конкурентный, эффективный уровень жизни в стране и при этом правильные ценности. Это все взаимосвязано. Поэтому Союз на лицемерии и погорел. Я это все помню. Был клуб людей, которые могли себе это позволить, кто выезжал за границу, был при обкомах и так далее. Остальные сосали лапу. Вот и все.
Светлана Соколова, профессор кафедры психологии, содержания и методов воспитания Академии последипломного образования:
При каком-то другом Советском Союзе вы жили.
Вадим Боровик:
Я жил хорошо.
Светлана Соколова:
Дело в том, что даже то время вспоминая, первоочередным были те трудодни. То есть то, что мы делали, наша семья. Все то же самое.
Алена Сырова:
Смотрите, приводили пример, что офицер Советского Союза, офицер независимой Беларуси – люди не побежали, несмотря на то, что было плохо. Да, уходили из армии в 1990-е годы. Были же очень небольшие зарплаты на тот момент, но люди оставались. И техническое оснащение было, мягко говоря, не очень. Но что-то другое их держало. И это явно не страх за потерю рабочего места.
Владимир Макаров, профессор Военной академии Беларуси:
Позвольте поддержать коллегу по поводу сферы смыслов. Все правильно, в основе всех войн сфера смыслов, а не только экономика. Потому что то, что сейчас происходит, если говорить о том же Советском Союзе, ядерное оружие осталось, а государства нет. Проблема в теории в социогуманитарном контенте. Проблема в том, что в 1961 году прежнее руководство совершило страшнейшую, предательскую, по сути дела, акцию, когда приняли программу КПСС догнать и перегнать США по потреблению. Лучшие умы Европы по этому поводу сказали: что вы делаете? Вы впереди планеты всей, кроме одного – потребления. Оно будет автоматически расти.
Кирилл Казаков:
Это и победило. Потому что жвачек и джинсов не хватило.
Владимир Макаров:
В том-то и заключается. Когда провозгласили не высшие ценности и так далее, ведь 1960-е годы вспомните. Когда то поколение шестидесятников ехало осваивать целину, они восхищались Гагарином, пели песни «И на Марсе будут яблони цвести»… А через 30 лет эти шестидесятники… Это был уже другой менталитет. И почему Владимир Костюхин разбил пластинку Окуджавы? Как раз это был 1993 год, когда расстрел собственного парламента и кое-кто заявил, что они испытывают эстетическое удовлетворение…
Вадим Боровик:
Не только экономика, а экономика тоже. Экономика важна! Ошибка Горбачева, почему распался Советский Союз, он начал одновременно и политические, и экономические реформы. Ему надо было сначала сохранять сильную власть и контроль идеологии, а потом трансформировать экономику по примеру Китая. Учитывая, что были плохие цены на нефть, ввязались не туда в Афганистан, потом неправильно вывели войска в поле из Германии – много было ошибок. Но самое главное – нельзя одновременно, имея слабую экономику, начинать политические реформы. Если без экономики выстраивать идеологию, вы тоже ничего не добьетесь.
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