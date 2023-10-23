Боровик: СССР распался, потому что вы пели гимн, надевали галстуки, но мечтали о югославских сапогах

Новости Беларуси. Почему сегодня в мире одно из самых высокоточных орудий бьет по психике? Как работает армия инфоагентов лжи? Что такое когнитивная война? Где самые масштабные склады нейроснарядов? Чем чреваты последние геополитические повороты для Беларуси? Противодействие информационной пропаганде станет темой ток-шоу «По существу». На площадке программы соберутся гости из самых разных сфер.

Алена Сырова, СТВ:

Давайте вернемся к базе. Кирилл приводил пример Советского Союза и рекламы, джинсы, пепси, кола и так далее – то, что нам, жителям того времени, казалось… Кирилл Казаков, СТВ:

...новое, модное, великое. Алена Сырова:

То, что если мы имеем это, мы становимся лучше и прогрессивнее. Это ведь уже тогда начиналось. Так вот, почему у нас не заложено на ментальном уровне ценить как раз таки свое и гордиться своим?

Вадим Боровик, политолог:

Самая главная ошибка, объясняю, вы не можете просто на одной духовно-нравственной сфере конкурировать. Я объясняю, почему распался Советский Союз. Потому что вы пели гимн, надевали галстуки и мечтали о югославских сапогах, и 10 лет стояли на очередь за автомобилем. Должна быть эффективная, конкурентная экономика, конкурентный, эффективный уровень жизни в стране и при этом правильные ценности. Это все взаимосвязано. Поэтому Союз на лицемерии и погорел. Я это все помню. Был клуб людей, которые могли себе это позволить, кто выезжал за границу, был при обкомах и так далее. Остальные сосали лапу. Вот и все. Светлана Соколова, профессор кафедры психологии, содержания и методов воспитания Академии последипломного образования:

При каком-то другом Советском Союзе вы жили. Вадим Боровик:

Я жил хорошо. Светлана Соколова:

Дело в том, что даже то время вспоминая, первоочередным были те трудодни. То есть то, что мы делали, наша семья. Все то же самое.

Алена Сырова:

Смотрите, приводили пример, что офицер Советского Союза, офицер независимой Беларуси – люди не побежали, несмотря на то, что было плохо. Да, уходили из армии в 1990-е годы. Были же очень небольшие зарплаты на тот момент, но люди оставались. И техническое оснащение было, мягко говоря, не очень. Но что-то другое их держало. И это явно не страх за потерю рабочего места.