Игорь Тур: для меня мешок картошки от Президента ценнее, чем поездка в Дубай

Новости Беларуси. Почему сегодня в мире одно из самых высокоточных орудий бьет по психике? Как работает армия инфоагентов лжи? Что такое когнитивная война? Где самые масштабные склады нейроснарядов? Чем чреваты последние геополитические повороты для Беларуси? Противодействие информационной пропаганде стало темой ток-шоу « По существу ». На площадке программы собрались гости из самых разных сфер.

Кирилл Казаков, СТВ:

Как твоим мешком картошки от Президента победить уверенность в том, что хорошая жизнь – это Moët и Maserati.

Игорь Тур, политический обозреватель ОНТ:

Я считаю, что мешком картошки победить иллюзию беспроблемной дешевой прекрасной жизни невозможно. И пытаться это делать бессмысленно. При всем при том, что для меня мешок картошки от Президента куда ценнее, чем поездка в Дубай. Но я согласен, что экономика все-таки для смыслов критично важна.

Кирилл Казаков:

Президент об этом говорит постоянно.