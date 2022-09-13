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В середине сентября время высадить кустарники и привести в порядок садовые насаждения. Как это сделать правильно?

13 сентября 2022 12:54
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Работа в саду продолжается. Самое время заняться посадкой ягодных кустарников, земляники, а также привести в порядок садовые насаждения, рассказали в программе «Плюс-минус». Основной уход за земляникой в сентябре – полив, присыпка оголенных корней, освобождение земляничных сердечек и рыхление междурядий.

В середине сентября время высадить кустарники и привести в порядок садовые насаждения. Как это сделать правильно?-1

В начале сентября приготовьте ямы для посадки плодовых деревьев, чтобы высадить саженцы в начале октября. У саженцев ягодных кустарников обрежьте поломанные ветви после листопада. Срежьте и сожгите концы побегов, пораженные мучнистой росой. Сажать их лучше с 20 сентября по 10 октября.

В середине сентября время высадить кустарники и привести в порядок садовые насаждения. Как это сделать правильно?-4

Осенью ягодники при посадке не обрезайте, кроме малины, которой обрезка повышает зимостойкость. Можно присыпать землей горизонтальные отводки смородины, крыжовника, жимолости, черноплодной рябины для размножения. Если весной вы сделали отводки кустарников, в конце сентября можете их выкопать и сажать на постоянное место сильные саженцы с корнями не короче 20 сантиметров. Слабые – на доращивание.

В середине сентября время высадить кустарники и привести в порядок садовые насаждения. Как это сделать правильно?-7

Побеги неморозостойких сортов малины в конце сентября пригните осторожно к земле вдоль ряда и подвяжите к соседнему кусту. Для профилактики болезней можно опрыскать 1%-ной бордоской жидкостью.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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