В середине сентября время высадить кустарники и привести в порядок садовые насаждения. Как это сделать правильно?
Работа в саду продолжается. Самое время заняться посадкой ягодных кустарников, земляники, а также привести в порядок садовые насаждения, рассказали в программе «Плюс-минус». Основной уход за земляникой в сентябре – полив, присыпка оголенных корней, освобождение земляничных сердечек и рыхление междурядий.
В начале сентября приготовьте ямы для посадки плодовых деревьев, чтобы высадить саженцы в начале октября. У саженцев ягодных кустарников обрежьте поломанные ветви после листопада. Срежьте и сожгите концы побегов, пораженные мучнистой росой. Сажать их лучше с 20 сентября по 10 октября.
Осенью ягодники при посадке не обрезайте, кроме малины, которой обрезка повышает зимостойкость. Можно присыпать землей горизонтальные отводки смородины, крыжовника, жимолости, черноплодной рябины для размножения. Если весной вы сделали отводки кустарников, в конце сентября можете их выкопать и сажать на постоянное место сильные саженцы с корнями не короче 20 сантиметров. Слабые – на доращивание.