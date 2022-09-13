В середине сентября время высадить кустарники и привести в порядок садовые насаждения. Как это сделать правильно?

Работа в саду продолжается. Самое время заняться посадкой ягодных кустарников, земляники, а также привести в порядок садовые насаждения, рассказали в программе «Плюс-минус». Основной уход за земляникой в сентябре – полив, присыпка оголенных корней, освобождение земляничных сердечек и рыхление междурядий.

В начале сентября приготовьте ямы для посадки плодовых деревьев, чтобы высадить саженцы в начале октября. У саженцев ягодных кустарников обрежьте поломанные ветви после листопада. Срежьте и сожгите концы побегов, пораженные мучнистой росой. Сажать их лучше с 20 сентября по 10 октября.