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Как правильно срывать яблоки, чтобы они хранились долго, и какие плоды съесть лучше сразу?

04 сентября 2022 11:49
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Дел в саду, как и раньше, много: занимаемся посадкой ягодных кустарников, земляники, приводим в порядок садовые насаждения и собираем долгожданный урожай, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Собирая яблоки, не стряхивайте и не сбивайте их с веток – травмированные не будут долго храниться. Яблоко надо осторожно, без нажима, взять в руку и просто повернуть по или против часовой стрелки, и оно оторвется. Плоды, пораженные плодовой гнилью или горькой ямчатостью (даже точечными поражениями), нельзя закладывать на хранение.   

Как правильно срывать яблоки, чтобы они хранились долго, и какие плоды съесть лучше сразу?-1

Пораженные паршой в начале лета плоды могут храниться неплохо. Но если поражение нанесено поздней паршой, например в августе, плоды в хранилище загниют.  

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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