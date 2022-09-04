Как правильно срывать яблоки, чтобы они хранились долго, и какие плоды съесть лучше сразу?

Дел в саду, как и раньше, много: занимаемся посадкой ягодных кустарников, земляники, приводим в порядок садовые насаждения и собираем долгожданный урожай, рассказали в программе «Плюс-минус».

Собирая яблоки, не стряхивайте и не сбивайте их с веток – травмированные не будут долго храниться. Яблоко надо осторожно, без нажима, взять в руку и просто повернуть по или против часовой стрелки, и оно оторвется. Плоды, пораженные плодовой гнилью или горькой ямчатостью (даже точечными поражениями), нельзя закладывать на хранение.