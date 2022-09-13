«Всех вас объединяет одна судьба – судьба нашей Беларуси». Президент вручил госнаграды
Новости Беларуси. Люди труда, которые ставят интересы государства выше личных. Такими Александр Лукашенко считает сегодняшних гостей Дворца Независимости. Белорусов разных профессий и талантов 13 сентября объединила торжественная церемония вручения государственных наград, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ордена, медали и почетные звания заслужены колоссальными усилиями.
В преддверии самого молодого государственного праздника, Дня народного единства, признания на высшем уровне удостоены работники различных сфер. В списке награжденных 160 фамилий. Людей, присутствующих в зале, объединяет стремление делать страну лучше. Каждый из героев церемонии – профессионал в своем деле. Обращаясь к участникам торжественной встречи, Александр Лукашенко подчеркнул: все они продолжают писать славную летопись страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В Год исторической памяти считаю важным подчеркнуть, что день 17 сентября вернулся в наш праздничный календарь не только как напоминание о ценности свободы и независимости, но и как дань эпохе, подарившей нам, белорусам, право занять свое место на карте мира. Мы будем помнить об этом, как и то, что мы состоялись как народ, нация, государство, победили в Великой Отечественной войне, возродили страну из пепла и даже опередили некоторых в освоении космоса, ядерной энергетике, биотехнологиях благодаря людям труда. Людям, которые всегда ставили интересы государства выше личных. Таким, как вы. У каждого за плечами своя жизненная история и свой путь. Всех вас объединяет одна судьба – судьба нашей Беларуси, славную летопись которой мы с вами продолжаем. Пусть заслуженные награды и звания станут очередной ступенькой к новым профессиональным и творческим победам в вашей жизни.
Среди обладателей заслуженных орденов, медалей и званий есть и те, кто готов, рискуя собой, помогать землякам. Медалями «За спасенную жизнь» награждены сразу два белоруса. Водитель пожарной аварийно-спасательной части Денис Мицуля и восьмиклассник Богдан Шелег. В феврале 2022 года подросток самоотверженно вынес из огня двух маленьких сестер. Именно за такими героями будущее Беларуси, убежден глава государства.