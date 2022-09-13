«Всех вас объединяет одна судьба – судьба нашей Беларуси». Президент вручил госнаграды

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В Год исторической памяти считаю важным подчеркнуть, что день 17 сентября вернулся в наш праздничный календарь не только как напоминание о ценности свободы и независимости, но и как дань эпохе, подарившей нам, белорусам, право занять свое место на карте мира. Мы будем помнить об этом, как и то, что мы состоялись как народ, нация, государство, победили в Великой Отечественной войне, возродили страну из пепла и даже опередили некоторых в освоении космоса, ядерной энергетике, биотехнологиях благодаря людям труда. Людям, которые всегда ставили интересы государства выше личных. Таким, как вы. У каждого за плечами своя жизненная история и свой путь. Всех вас объединяет одна судьба – судьба нашей Беларуси, славную летопись которой мы с вами продолжаем. Пусть заслуженные награды и звания станут очередной ступенькой к новым профессиональным и творческим победам в вашей жизни.