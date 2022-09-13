Зампредседателя Жлобинского райисполкома: за 15 лет в «Детской Хатыни» ни разу не была делегация из Польши

В 2022 году мемориальному комплексу в агрогородке Красный Берег исполняется 15 лет. «Детскую Хатынь» ежегодно посещают около 40 тысяч человек. Последнее время большая часть из них – белорусы, однако до пандемии здесь бывали гости из десятков стран.

Валентина Нехай, заместитель председателя Жлобинского райисполкома:

Когда мы смотрели географию посещения нашего мемориала, мы с удивлением узнали, что на протяжении 15 лет здесь ни разу не была делегация из Республики Польша. И это очень огорчает, потому что польские дети тоже пострадали в годы войны. Как сегодня происходит в Польше, что уничтожают памятники советским воинам… Ведь благодаря советской армии Польша сегодня есть как государство. И, конечно, мы всегда открыты, мы хотели бы видеть здесь всех людей, делегации из всех стран, потому что это действительно то место, которое нас объединяет.