Прямой эфир

Дети точно оценят. Готовим воздушные творожные пончики

13 сентября 2022 12:52
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим блюдо, с которого начиналась моя кулинарная любовь. Это был четвертый класс, и на трудах мы готовили творожные пончики. Приготовим их. Это быстро, просто, и вы можете привлекать своих деток.

Дети точно оценят. Готовим воздушные творожные пончики-1

Берем творог, два яйца, разрыхлитель, муку (можно не просеивать) и сахар. Все перемешиваем.

Дети точно оценят. Готовим воздушные творожные пончики-4

Пока доводим тесто до нужной консистенции, я включу плиту и разогрею масло.

Дети точно оценят. Готовим воздушные творожные пончики-7

Приступаем к формированию наших пончиков. На доску я насыплю муку. Руки обязательно должны быть в муке. Тесто достаточно воздушное. Делаем колбаску и отщипываем небольшие шарики, скатываем аккуратные пончики. Если чувствуете, что тесто прилипает, можно обвалять в муке.

Дети точно оценят. Готовим воздушные творожные пончики-10

А сейчас начинается самый ответственный момент – будем обжаривать пончики. Самый удобный способ – сначала на шумовку, и аккуратно опускаем в масло.

Дети точно оценят. Готовим воздушные творожные пончики-13

Предварительно выкладываем пончики на бумажное полотенце. Нам нужно удалить лишнее масло.

Дети точно оценят. Готовим воздушные творожные пончики-16

Получились прекрасные румяные пончики. Перекладываем их в красивое сервировочное блюдо, завариваем ароматный кофе и присыпаем пончики сахарной пудрой.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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