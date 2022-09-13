Дети точно оценят. Готовим воздушные творожные пончики

Лена Климук, кулинар:

Приготовим блюдо, с которого начиналась моя кулинарная любовь. Это был четвертый класс, и на трудах мы готовили творожные пончики. Приготовим их. Это быстро, просто, и вы можете привлекать своих деток.

Берем творог, два яйца, разрыхлитель, муку (можно не просеивать) и сахар. Все перемешиваем.

Пока доводим тесто до нужной консистенции, я включу плиту и разогрею масло.

Приступаем к формированию наших пончиков. На доску я насыплю муку. Руки обязательно должны быть в муке. Тесто достаточно воздушное. Делаем колбаску и отщипываем небольшие шарики, скатываем аккуратные пончики. Если чувствуете, что тесто прилипает, можно обвалять в муке.

А сейчас начинается самый ответственный момент – будем обжаривать пончики. Самый удобный способ – сначала на шумовку, и аккуратно опускаем в масло.

Предварительно выкладываем пончики на бумажное полотенце. Нам нужно удалить лишнее масло.