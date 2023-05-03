«В семье 6 детей, они ходят в школу». Всем ли по карману онлайн-обучение?

Онлайн-образование. Нужно ли его активнее внедрять в Беларуси? Есть две команды: кто против и кто готов эту идею защищать. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Максим Станкевич, секретарь судебного заседания – помощник судьи экономического суда г. Минск:

Вопрос к стороне, которая защищает дистанционное образование: а вы сможете обеспечить семьи, детей для получения данного образования? Например, в семье 6 детей, они ходят в школу, есть пример такой семьи у меня в городе. У них одновременно в одной школе стоят уроки. Это надо как минимум 6 компьютеров или смартфонов, 6 разных комнат. Они живут в двухкомнатной квартире. Как вы разместите всех, чтобы все получали качественное образование? А не так, что кто-то кричит, маленький ребенок бегает, и они не могут получать нормальное образование.

Екатерина Левдорович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Если мы берем многодетную семью, то до пандемии, до онлайн-обучения не у каждого ребенка из такой семьи были смартфоны? Григорий Азаренок, СТВ:

Но учителя кричали, что пришли после онлайн-образования – надо заново все проходить, потому что это все коту под хвост. Екатерина Левдорович:

Потому что тогда все это было новое. Это впервые вводилось в нашей стране.