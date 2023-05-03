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«В семье 6 детей, они ходят в школу». Всем ли по карману онлайн-обучение?

03 мая 2023 18:08
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Онлайн-образование. Нужно ли его активнее внедрять в Беларуси? Есть две команды: кто против и кто готов эту идею защищать. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».  

«В семье 6 детей, они ходят в школу». Всем ли по карману онлайн-обучение?-1

Максим Станкевич, секретарь судебного заседания – помощник судьи экономического суда г. Минск:  
Вопрос к стороне, которая защищает дистанционное образование: а вы сможете обеспечить семьи, детей для получения данного образования? Например, в семье 6 детей, они ходят в школу, есть пример такой семьи у меня в городе. У них одновременно в одной школе стоят уроки. Это надо как минимум 6 компьютеров или смартфонов, 6 разных комнат. Они живут в двухкомнатной квартире. Как вы разместите всех, чтобы все получали качественное образование? А не так, что кто-то кричит, маленький ребенок бегает, и они не могут получать нормальное образование.  

«В семье 6 детей, они ходят в школу». Всем ли по карману онлайн-обучение?-4

Екатерина Левдорович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:  
Если мы берем многодетную семью, то до пандемии, до онлайн-обучения не у каждого ребенка из такой семьи были смартфоны?  

Григорий Азаренок, СТВ:  
Но учителя кричали, что пришли после онлайн-образования – надо заново все проходить, потому что это все коту под хвост.  

Екатерина Левдорович:  
Потому что тогда все это было новое. Это впервые вводилось в нашей стране.  

«В семье 6 детей, они ходят в школу». Всем ли по карману онлайн-обучение?-7

Екатерина Боровик, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:  
Мы сейчас разговариваем про организацию рабочего места ученика. Но у меня вопросы к организации учебного процесса преподавателями, потому что мое второе высшее образование дистанционное. Я на себе ощутила все минусы этого образования.  

Григорий Азаренок:  
Что за образование?  

Екатерина Боровик:  
БГЭУ.  

Григорий Азаренок:  
И там можно онлайн-курсы проходить?  

Екатерина Боровик:  
Да, там есть отдельный факультет для дистанционщиков.  

Григорий Азаренок:  
И вы недовольны качеством и результатом этого образования?  

Екатерина Боровик:  
Я недовольна, потому что дистанционное образование – равно самообразование. Тот материал, который выкладывается для студентов, – преподаватели думают, что его достаточно.  

«В семье 6 детей, они ходят в школу». Всем ли по карману онлайн-обучение?-10

Евгений Нищименко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:  
Я тоже получал онлайн-образование. Я доволен.  

Григорий Азаренок:  
Рассказывайте, как вы получали онлайн-образование.  

Евгений Нищименко:  
Я учился в БГУ, была система онлайн-подключения, куда мы подключались с преподавателями. И все подключались. У меня такого не было, что кто-то там прогуливал.  

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# Образование в Беларуси # общество # Максим Станкевич # Екатерина Левдорович # Григорий Азарёнок # Екатерина Боровик # Евгений Нищименко # Фотофакт

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