«В семье 6 детей, они ходят в школу». Всем ли по карману онлайн-обучение?

Онлайн-образование. Нужно ли его активнее внедрять в Беларуси? Есть две команды: кто против и кто готов эту идею защищать. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Онлайн-образование. Нужно ли его активнее внедрять в Беларуси? Есть две команды: кто против и кто готов эту идею защищать. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Максим Станкевич, секретарь судебного заседания – помощник судьи экономического суда г. Минск:
Вопрос к стороне, которая защищает дистанционное образование: а вы сможете обеспечить семьи, детей для получения данного образования? Например, в семье 6 детей, они ходят в школу, есть пример такой семьи у меня в городе. У них одновременно в одной школе стоят уроки. Это надо как минимум 6 компьютеров или смартфонов, 6 разных комнат. Они живут в двухкомнатной квартире. Как вы разместите всех, чтобы все получали качественное образование? А не так, что кто-то кричит, маленький ребенок бегает, и они не могут получать нормальное образование.
Екатерина Левдорович, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Если мы берем многодетную семью, то до пандемии, до онлайн-обучения не у каждого ребенка из такой семьи были смартфоны?
Григорий Азаренок, СТВ:
Но учителя кричали, что пришли после онлайн-образования – надо заново все проходить, потому что это все коту под хвост.
Екатерина Левдорович:
Потому что тогда все это было новое. Это впервые вводилось в нашей стране.
Екатерина Боровик, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Мы сейчас разговариваем про организацию рабочего места ученика. Но у меня вопросы к организации учебного процесса преподавателями, потому что мое второе высшее образование дистанционное. Я на себе ощутила все минусы этого образования.
Григорий Азаренок:
Что за образование?
Екатерина Боровик:
БГЭУ.
Григорий Азаренок:
И там можно онлайн-курсы проходить?
Екатерина Боровик:
Да, там есть отдельный факультет для дистанционщиков.
Григорий Азаренок:
И вы недовольны качеством и результатом этого образования?
Екатерина Боровик:
Я недовольна, потому что дистанционное образование – равно самообразование. Тот материал, который выкладывается для студентов, – преподаватели думают, что его достаточно.
Евгений Нищименко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Я тоже получал онлайн-образование. Я доволен.
Григорий Азаренок:
Рассказывайте, как вы получали онлайн-образование.
Евгений Нищименко:
Я учился в БГУ, была система онлайн-подключения, куда мы подключались с преподавателями. И все подключались. У меня такого не было, что кто-то там прогуливал.
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