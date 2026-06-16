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Естественная убыль населения Литвы достигла почти 20 тысяч за год

16 июня 2026 06:16
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Естественная убыль населения в Литве бьет рекорды: за 2025 год разница между умершими и новорожденными достигла почти 20 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Естественная убыль населения Литвы достигла почти 20 тысяч за год-2

За три десятилетия страна лишилась около миллиона жителей, а в отдельных районах смертность превышает рождаемость в пять раз. Власти признают, что демографическая проблема угрожает национальной безопасности. При этом основные расходы идут на оборону, а не на поддержку семей. Премьер-министр связывает низкую рождаемость с нехваткой доходов у молодежи.

# Новости Литвы

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