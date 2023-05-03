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Против актёра Алексея Панина возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма

03 мая 2023 17:04
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Сегодня, третьего мая, против известного российского актера Алексея Панина было возбуждено уголовное дело.  

РИА Новости пишет, что мужчина нарушил статью 205.2 Уголовного кодекса России – оправдание терроризма. Пока дело еще расследуется. Им занялись силовые структуры. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, – это семь лет лишения свободы.  

Как оказалось, мужчина не единожды высказывался против своей страны и специальной военной операции. Но это еще не все. Панин уже давно светился во многих шумных скандалах. Например, пьяный дебош в самолете или противоречивые высказывания о ВОВ и ее истинных победителях.  

# Звезды # общество # Алексей Панин # Фотофакт

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