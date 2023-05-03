Против актёра Алексея Панина возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма

Сегодня, третьего мая, против известного российского актера Алексея Панина было возбуждено уголовное дело.

РИА Новости пишет, что мужчина нарушил статью 205.2 Уголовного кодекса России – оправдание терроризма. Пока дело еще расследуется. Им занялись силовые структуры. Максимальное наказание, которое грозит мужчине, – это семь лет лишения свободы.

Как оказалось, мужчина не единожды высказывался против своей страны и специальной военной операции. Но это еще не все. Панин уже давно светился во многих шумных скандалах. Например, пьяный дебош в самолете или противоречивые высказывания о ВОВ и ее истинных победителях.