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Польский транспортно‑логистический сектор на грани коллапса

16 июня 2026 06:11
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Польский транспортно-логистический сектор, обеспечивающий пятую часть грузоперевозок в ЕС, оказался на грани коллапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Польский транспортно‑логистический сектор на грани коллапса-2

С начала 2025 года рынок покинули более полутора тысяч компаний. Кризис вызван несколькими факторами: ростом цен на дизель, новыми дорожными сборами, тяжелой административной нагрузкой. Ситуацию усугубляет кадровый дефицит: число иностранных водителей сократилось на 16 тысяч, а оформление новых может затягиваться до полутора лет.

# Польша

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