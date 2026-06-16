Польский транспортно‑логистический сектор на грани коллапса

Польский транспортно-логистический сектор, обеспечивающий пятую часть грузоперевозок в ЕС, оказался на грани коллапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала 2025 года рынок покинули более полутора тысяч компаний. Кризис вызван несколькими факторами: ростом цен на дизель, новыми дорожными сборами, тяжелой административной нагрузкой. Ситуацию усугубляет кадровый дефицит: число иностранных водителей сократилось на 16 тысяч, а оформление новых может затягиваться до полутора лет.