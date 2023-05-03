«Молодёжь активно откликается». Как в Могильно восстанавливают разрушенный храм?

Новости Беларуси. Откуда в Беларуси египетская пирамида, что осталось от имения Марии Магдалены и какие секреты таит в себе усадьба на берегу Немана? Программа «Центральный регион» на СТВ отправилась в настоящее путешествие во времени. Какое наследие оставили после себя наши известные земляки?

Ежегодно молодежь Узденщины и всего центрального региона принимает активное участие в восстановлении исторических памятников. Так, ребята со всей области присоединились к республиканской акции «Восстановление святынь». На этот раз молодежь отправилась в приход храма Святителя Николая Чудотворца в агрогородке Могильно.

Владислава Крагелева, участница республиканской благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера»:

Молодежь активно откликается на данные мероприятия, так как это действительно значимо – внести свой вклад не только в благое дело, но ты знаешь, что уже со своими детьми ты будешь приходить и наблюдать за результатом.

Никита Абрамчук, участник республиканской благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера»:

Большинство людей, которые здесь, – это представители разных уголков Минской области. Минская область большая, больше 22 районов. Каждый из них хочет прикоснуться к созданию этого крупного объекта. Несколько веков назад на этом месте уже стояла святыня, однако она была разрушена. Новую церковь восстанавливают в том же стиле – деревянного русского зодчества. К возрождению храма приобщились и прихожане.