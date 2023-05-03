«Молодёжь активно откликается». Как в Могильно восстанавливают разрушенный храм?
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Ежегодно молодежь Узденщины и всего центрального региона принимает активное участие в восстановлении исторических памятников. Так, ребята со всей области присоединились к республиканской акции «Восстановление святынь». На этот раз молодежь отправилась в приход храма Святителя Николая Чудотворца в агрогородке Могильно.
Владислава Крагелева, участница республиканской благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера»:
Молодежь активно откликается на данные мероприятия, так как это действительно значимо – внести свой вклад не только в благое дело, но ты знаешь, что уже со своими детьми ты будешь приходить и наблюдать за результатом.
Никита Абрамчук, участник республиканской благотворительной акции «Восстановление святынь Беларуси. Нас объединяет история и вера»:
Большинство людей, которые здесь, – это представители разных уголков Минской области. Минская область большая, больше 22 районов. Каждый из них хочет прикоснуться к созданию этого крупного объекта.
Несколько веков назад на этом месте уже стояла святыня, однако она была разрушена. Новую церковь восстанавливают в том же стиле – деревянного русского зодчества. К возрождению храма приобщились и прихожане.
Иерей Алексей Шишко, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца агрогородка Могильно:
Поскольку эта деревня очень красивая, исторически имеет очень глубокие духовные корни, потому что в древности здесь был храм. Решили возродить здесь веру и православие. Начали строить храм на новом месте. У нас в планах сделать все деревянным, ручным и чтобы это помогало духовно возрождаться местности.
Сегодня на территории Узденского района расположено семь памятников, включенных в список историко-культурного наследия Беларуси. Одни активно реставрируют, другие продолжают ждать своего часа. Несмотря на то, что от некоторых объектов остались лишь руины, мы с уверенностью можем сказать, что наша история поистине богата. А задача каждого из нас – сохранить и приумножить.
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