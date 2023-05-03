«Может пойти спать, оставаясь онлайн». Стоит ли внедрять дистанционное обучение и почему?

Онлайн-образование. Нужно ли его активнее внедрять в Беларуси? Есть две команды: кто против и кто готов эту идею защищать. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но». Григорий Азаренок, СТВ:

Есть как плюсы, так и минусы. Давайте обсудим, чего больше: минусов или плюсов? Какие минусы?

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Минусы в том, что человек не работает в команде. Он сидит за экраном, вечно в него залипает, может пойти спать, оставаясь онлайн, может отметиться, когда другой человек за него подключится с фейка. Ему неинтересно. Он может ехать в метро. Мы все учились в университете, у нас есть друзья, которые студенты, мы все это прекрасно знаем. Поэтому человек не получает тот объем информации. Он прогуливает, его не усваивает, у него нет мотивации присутствовать. Григорий Азаренок:

Если честно, даже без всякого онлайн-образования у нас умудряются прогуливать, а тут, когда обучение из дома, – это же «Клондайк».

Анастасия Ненашева, старший инспектор Оперативной таможни:

Я хочу сказать, что онлайн-образование способствует тому, чтобы развивать самостоятельность у молодых людей и чувство усовершенствования своих знаний. То есть они чувствуют ответственность за то, что они не будут прогуливать. Это своеобразное развитие личности, каких-то определенных навыков, которые им в жизни потом пригодятся. Никита Рачиловский:

То есть преподаватели в вузе на дадут тех навыков? Навыки, компетенции, способности, коллективизм. Анастасия Ненашева:

Когда человек сидит в классе, он может сидеть за последней партой, заниматься своими делами. А когда он сидит дома и понимает, что от того, как он усвоит материал, как он прочитает, поучаствует, какие вопросы задаст, зависит его восприятие.