«Может пойти спать, оставаясь онлайн». Стоит ли внедрять дистанционное обучение и почему?
Онлайн-образование. Нужно ли его активнее внедрять в Беларуси? Есть две команды: кто против и кто готов эту идею защищать. В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Григорий Азаренок, СТВ:
Есть как плюсы, так и минусы. Давайте обсудим, чего больше: минусов или плюсов? Какие минусы?
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Минусы в том, что человек не работает в команде. Он сидит за экраном, вечно в него залипает, может пойти спать, оставаясь онлайн, может отметиться, когда другой человек за него подключится с фейка. Ему неинтересно. Он может ехать в метро. Мы все учились в университете, у нас есть друзья, которые студенты, мы все это прекрасно знаем. Поэтому человек не получает тот объем информации. Он прогуливает, его не усваивает, у него нет мотивации присутствовать.
Григорий Азаренок:
Если честно, даже без всякого онлайн-образования у нас умудряются прогуливать, а тут, когда обучение из дома, – это же «Клондайк».
Анастасия Ненашева, старший инспектор Оперативной таможни:
Я хочу сказать, что онлайн-образование способствует тому, чтобы развивать самостоятельность у молодых людей и чувство усовершенствования своих знаний. То есть они чувствуют ответственность за то, что они не будут прогуливать. Это своеобразное развитие личности, каких-то определенных навыков, которые им в жизни потом пригодятся.
Никита Рачиловский:
То есть преподаватели в вузе на дадут тех навыков? Навыки, компетенции, способности, коллективизм.
Анастасия Ненашева:
Когда человек сидит в классе, он может сидеть за последней партой, заниматься своими делами. А когда он сидит дома и понимает, что от того, как он усвоит материал, как он прочитает, поучаствует, какие вопросы задаст, зависит его восприятие.
Григорий Азаренок:
А вы знаете, какие школьники оригинальные по поводу выдумки, почему они не явились на урок. А тут все очень просто – интернета нет.
Анастасия Ненашева:
Это развивает их технологические способности.
Григорий Азаренок:
Развивает или поощряет безответственность?
Анастасия Ненашева:
Я считаю, что здесь нужно выходить на уровень выше, то есть доверять детям, верить в них, давать возможность им проявить себя самостоятельно. Когда учитель ведет онлайн-обучение, какие-то уроки проводит или семинарские занятия, он дает возможность более гибкого восприятия информации тем школьникам или студентам, которые воспринимают эту информацию.
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