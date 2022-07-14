«В руках таких, как вы, должно быть будущее мира». Александр Лукашенко обратился к участникам «Славянского базара»
Новости Беларуси. Открытия XXXI Международного музыкального фестиваля «Славянский базар» ждали с нетерпением как зрители, так и его участники. За все время своего существования, а это уже более 30 лет, он стал поистине родным для абсолютно каждого белоруса и даже тех, кто является его гостем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Популярные артисты из самых разных стран всегда с огромным желанием едут в Витебск. И из года в год признаются: традиционная встреча давно перестала быть просто концертами. Это настоящее единение славян, которое пропитано самыми искренними человеческими чувствами – дружбы и любви. И именно таким фестиваль сохранил глава государства. 14 июля он также не изменил традиции и принял участие в торжественной церемонии открытия.
К этому моменту на сцене Летнего амфитеатра уже выступили многочисленные белорусские и российские артисты. Вручена также спецпремия Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Самое время заглянуть в фестивальный Витебск, чтобы в мельчайших подробностях узнать обо всех ярких моментах.
Наша съемочная группа готова поделиться впечатлениями
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Добрый вечер студия, теперь уж точно Витебск погружен в фестивальную атмосферу. Старт фестивальному форуму традиционно дал Александр Лукашенко. С речью Президент выступил перед участниками и гостями фестиваля. Встречали Президента тепло и с громкими аплодисментами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эти звуки вновь, как и все предыдущие годы, нашли живой отклик в сердцах тысяч людей, которые приехали в Беларусь, невзирая на расстояния и, к сожалению, определенные преграды. Это свидетельство того, что искусство вечно, а стремление народов к дружбе и миру преодолевает и преодолеет любые препятствия. Я скажу больше: в современном безумном, ошалевшем мире, отменяющем культуру и языки, отвергающем людей по национальным и прочим признакам, наш фестиваль стал чуть ли не единственным живительным родником, источником созидания и новых свершений.
Я хочу поблагодарить всех, кто стоял у истоков создания фестиваля, кто все эти годы организует праздник, дарит людям свое творчество. Мы действительно вместе создали масштабный проект мирового уровня, который объединяет народы и культуры, демонстрирует наш общий исторический выбор, наше национальное достоинство. Дорогие друзья, «Славянский базар» давно вышел за рамки культурного мероприятия, и то, что вокруг него постоянно разгораются политические страсти – еще одно тому подтверждение. Я признателен всем участникам фестиваля, кто смело и гордо приехал представить культуру своей страны, в руках таких, как вы, должно быть будущее мира, который, верю, преодолеет брошенный человечеству вызов на человечность. А на фестивальных площадках Витебска будут выступать белорусы, русские, украинцы, представители многих-многих стран мира.
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