«В руках таких, как вы, должно быть будущее мира». Александр Лукашенко обратился к участникам «Славянского базара»

Новости Беларуси. Открытия XXXI Международного музыкального фестиваля «Славянский базар» ждали с нетерпением как зрители, так и его участники. За все время своего существования, а это уже более 30 лет, он стал поистине родным для абсолютно каждого белоруса и даже тех, кто является его гостем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Популярные артисты из самых разных стран всегда с огромным желанием едут в Витебск. И из года в год признаются: традиционная встреча давно перестала быть просто концертами. Это настоящее единение славян, которое пропитано самыми искренними человеческими чувствами – дружбы и любви. И именно таким фестиваль сохранил глава государства. 14 июля он также не изменил традиции и принял участие в торжественной церемонии открытия.

К этому моменту на сцене Летнего амфитеатра уже выступили многочисленные белорусские и российские артисты. Вручена также спецпремия Президента «Через искусство – к миру и взаимопониманию». Самое время заглянуть в фестивальный Витебск, чтобы в мельчайших подробностях узнать обо всех ярких моментах.