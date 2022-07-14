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В Минске ежегодно реализуется не менее 35 тыс тонн плодоовощной продукции

14 июля 2022 18:54
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Новости Беларуси. В Минске ежегодно реализуется не менее 35 000 тонн плодоовощной продукции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске ежегодно реализуется не менее 35 тыс тонн плодоовощной продукции -1

Запасы стабфонда в состоянии полностью обеспечить внутренний рынок Минска. Объемы таких продуктов, как картофель, свекла, морковь, капуста, лук и яблоки, определяют исходя из сформированной потребности и практики реализации прошлого сезона. Основная задача стабилизационного фонда – обеспечение всей социальной сферы: детских садов, школ, учреждений здравоохранения. А еще – снабжение оптово-розничных сетей столицы.

# Продукты питания # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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