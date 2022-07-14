В Минске ежегодно реализуется не менее 35 тыс тонн плодоовощной продукции

Новости Беларуси. В Минске ежегодно реализуется не менее 35 000 тонн плодоовощной продукции, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Запасы стабфонда в состоянии полностью обеспечить внутренний рынок Минска. Объемы таких продуктов, как картофель, свекла, морковь, капуста, лук и яблоки, определяют исходя из сформированной потребности и практики реализации прошлого сезона. Основная задача стабилизационного фонда – обеспечение всей социальной сферы: детских садов, школ, учреждений здравоохранения. А еще – снабжение оптово-розничных сетей столицы.