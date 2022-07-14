В Путришках под началом прокуратуры идут раскопки на месте захоронений времён ВОВ

Новости Беларуси. В лесу под агрогородком Путришки Гродненского района под началом прокуратуры идут раскопки на месте захоронений времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие страшные открытия сделаны, рассказала наш корреспондент Галина Буро.

Ева Лис, жительница агрогородка Путришки:

Мы детьми бегали на холмик – там такая горочка, рвы были, много было земляники, очень крупная. Вот там, за лесом, за домами. И собирали. И отец спрашивает: откуда же вы такую крупную землянику собираете, сказали отцу. Он стал нас ругать. Сказал, больше туда не ходите. От отца жительница Путришек Ева Лис и узнала чудовищную тайну холма. Он рассказал, что туда во время Великой Отечественной войны немцы несколько раз привозили крестьян. Вся деревня слышала выстрелы. А кто-то даже заметил на головных уборах фашистов изображения черепов.

Ева Лис:

А когда уже немножечко все утихло, уехали эти немцы, они бегали смотреть. То говорил, что земля три дня, а может и больше, шевелилась. На кустиках небольших кишки были там людские, уже лисы там раздирали, таскали людей, потому засыпанные были не очень глубоко. Еще я говорю: папа, а почему же вы такие хорошие, и вы не могли раскопать и достать живых людей, которые шевелились? А он говорит: ты что! Они же потом несколько раз приезжали и смотрели. А вдруг кто-то где-то заметил, сказал, что раскопали и достали раненого. Они же спалили бы и хату, и расстреляли бы всех. Лукашэнка: «Вайна не скончылася, таму што мы зноў, як на фронце, абараняем сваю гістарычную памяць». Подробности здесь.





В агрогородке Путришки Гродненского района уже не осталось очевидцев тех кровавых событий. Но люди передают страшный факт прошлого из поколения в поколение. Именно старшая сестра Ромуальды Бозыр и показала сотрудникам областной прокуратуры место, где обрели вечный покой жертвы фашистского геноцида. Там рядом было поле, куда в детстве сестры с мамой ходили жать.

Ромуальда Бозыр, жительница агрогородка Путришки:

Мама нас предупредила, чтобы мы не шалили, не баловались. И она сказала, что там похоронены люди. Все, что было в распоряжении прокуратуры – это показания свидетелей, скудная и обрывочная информация в архиве, а еще памятный знак рядом с деревней, но не в том месте, куда указывали люди. Поисковые работы решили начать все же по показаниям свидетелей – в лесу.

Галина Буро, корреспондент:

Место зверских преступлений находится возле самого агрогородка Путришки – отсюда до него метров 300-400. Дорога здесь не самая проходимая, нам даже пришлось надеть сапоги. И несмотря на то, что в лесу много грибов и ягод, но местные жители предпочитают сюда не ходить – для них это лес смерти.

Здесь были окопы еще времен Первой мировой. Сотрудники предполагали, что в них немцы и расстреливали людей, но раскопки показали: останки лежат на брустверах траншеи. Фашисты их лишь слегка присыпали землей. Рядом с костями – личные вещи: простые резиновые сапоги, расческа, зеркало, ремни, часы, даже серебряный портсигар с гравировкой – ее расшифровкой займутся эксперты. Все указывает на то, что убивали здесь не военных, а простых мирных жителей. Рядом – гильзы от немецких маузеров.

Черепная коробка, отверстие в ней. Отверстие сверху сзади. Это может свидетельствовать о том, что выстрелы производились в таком положении, где лицо, которое расстреливали, находилось ниже человека, который производил выстрел. Такие же отверстия были обнаружены в других черепных коробках, в костных останках, в лопаточных костях. Все со спины. Да, выстрелы шли со спины.

Был обнаружен и совершенно дикий факт: останки, где рука держит кружку над головой. Похоже, что немецкие офицеры играли в тир из живых людей.

Андрей Скурат, заместитель прокурора Гродненской области:

Некоторые из них в момент расстрела находились на коленях, сзади были связаны руки колючей проволокой. Люди лежали лицом вниз, а осыпь гильз на останках тел свидетельствует о том, что они расстреливались в упор и, как правило, сзади. Указанные костные останки, предметы, вещи будут переданы на экспертизу. Экспертиза установит уже половозрастной состав уничтоженного мирного населения, а также формы и методы его уничтожения. Уже найдены останки 40 человек. Предполагается, что всего их в районе 300. Раскопки, как и следственные действия, будут продолжены. К тому же, нашлись и новые свидетели. Потому сейчас к отработке версии о расстрелах мирного населения в первые дни войны, добавились новые.

Наталья Змитревич, старший прокурор отдела прокуратуры Гродненской области, прокурор следственной группы по расследованию уголовного дела:

Появились еще две версии: это следующие. На протяжении всего периода Великой Отечественной войны в данный лесной массив привозили мирное население и расстреливали. И третья версия – это расстрелы непосредственно заключенных, находящихся в тюрьме города Гродно в 1944 году. Пока говорить о правдоподобности первой, второй или третьей преждевременно. Они будут проверяться в ходе следствия.