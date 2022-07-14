«Поднимать архивы и восстанавливать историю каждого воина». Лукашенко о Западе, фашизме и памяти героям

Новости Беларуси. В лесу под агрогородком Путришки Гродненского района под началом прокуратуры идут раскопки на месте захоронений времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В лесу под агрогородком Путришки Гродненского района под началом прокуратуры идут раскопки на месте захоронений времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уголовное дело о геноциде белорусского народа Генеральная прокуратура возбудила еще в апреле 2021 года. Уже выявлено много ранее неизвестных фактов жестокости, да таких, что в голове не укладывается. Ход расследования у главы государства на личном контроле. Это не только дело чести каждого белоруса и сохранение памяти, но и вопрос глобального масштаба, с учетом той ситуации, которая развивается в мире.
Лукашэнка:«Вайна не скончылася, таму што мы зноў, як на фронце, абараняем сваю гістарычную памяць. Читайте здесь.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И пока в странах, которые Советская армия освобождала от фашизма, рушат могилы наших дедов и прадедов – здесь, на белорусской земле, мы будем строить новую Беларусь. Поднимать архивы и восстанавливать историю каждого воина, каждой невинной мирной жертвы. Это очень болезненные для нас воспоминания. До сих пор они были нашей тихой скорбной памятью. Теперь станут набатом.
Хотят на Западе или нет – мы будем демонстрировать миру правду о всех зверствах, которые творили нацисты. Им придется снова слушать и слышать про убитых, в том числе не успевших родиться детей, про женщин, прижимающих к сердцу грудных младенцев, про малышей, которых, как показывает экспертиза, закапывали в землю живыми. Мы покажем наследникам и сторонникам нацистов факты преступлений их предков, чтобы весь мир понял, что будет с этим миром, если современный нацизм перерастет в фашизм.
Страшные находки времен ВОВ – в Путришках прокуратура ведет раскопки на месте захоронений. Читайте здесь.