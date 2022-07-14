«Поднимать архивы и восстанавливать историю каждого воина». Лукашенко о Западе, фашизме и памяти героям

Новости Беларуси. В лесу под агрогородком Путришки Гродненского района под началом прокуратуры идут раскопки на месте захоронений времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уголовное дело о геноциде белорусского народа Генеральная прокуратура возбудила еще в апреле 2021 года. Уже выявлено много ранее неизвестных фактов жестокости, да таких, что в голове не укладывается. Ход расследования у главы государства на личном контроле. Это не только дело чести каждого белоруса и сохранение памяти, но и вопрос глобального масштаба, с учетом той ситуации, которая развивается в мире. Лукашэнка:«Вайна не скончылася, таму што мы зноў, як на фронце, абараняем сваю гістарычную памяць. Читайте здесь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И пока в странах, которые Советская армия освобождала от фашизма, рушат могилы наших дедов и прадедов – здесь, на белорусской земле, мы будем строить новую Беларусь. Поднимать архивы и восстанавливать историю каждого воина, каждой невинной мирной жертвы. Это очень болезненные для нас воспоминания. До сих пор они были нашей тихой скорбной памятью. Теперь станут набатом.