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«Поднимать архивы и восстанавливать историю каждого воина». Лукашенко о Западе, фашизме и памяти героям

14 июля 2022 18:37
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Новости Беларуси. В лесу под агрогородком Путришки Гродненского района под началом прокуратуры идут раскопки на месте захоронений времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Поднимать архивы и восстанавливать историю каждого воина». Лукашенко о Западе, фашизме и памяти героям-1

Уголовное дело о геноциде белорусского народа Генеральная прокуратура возбудила еще в апреле 2021 года. Уже выявлено много ранее неизвестных фактов жестокости, да таких, что в голове не укладывается. Ход расследования у главы государства на личном контроле. Это не только дело чести каждого белоруса и сохранение памяти, но и вопрос глобального масштаба, с учетом той ситуации, которая развивается в мире.

Лукашэнка:«Вайна не скончылася, таму што мы зноў, як на фронце, абараняем сваю гістарычную памяць.  Читайте здесь.

«Поднимать архивы и восстанавливать историю каждого воина». Лукашенко о Западе, фашизме и памяти героям-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И пока в странах, которые Советская армия освобождала от фашизма, рушат могилы наших дедов и прадедов – здесь, на белорусской земле, мы будем строить новую Беларусь. Поднимать архивы и восстанавливать историю каждого воина, каждой невинной мирной жертвы. Это очень болезненные для нас воспоминания. До сих пор они были нашей тихой скорбной памятью. Теперь станут набатом.

«Поднимать архивы и восстанавливать историю каждого воина». Лукашенко о Западе, фашизме и памяти героям-7

Хотят на Западе или нет – мы будем демонстрировать миру правду о всех зверствах, которые творили нацисты. Им придется снова слушать и слышать про убитых, в том числе не успевших родиться детей, про женщин, прижимающих к сердцу грудных младенцев, про малышей, которых, как показывает экспертиза, закапывали в землю живыми. Мы покажем наследникам и сторонникам нацистов факты преступлений их предков, чтобы весь мир понял, что будет с этим миром, если современный нацизм перерастет в фашизм.

Страшные находки времен ВОВ – в Путришках прокуратура ведет раскопки на месте захоронений. Читайте здесь.

# Великая Отечественная война # общество # Александр Лукашенко # Галина Буро # Фотофакт

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