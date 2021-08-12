«Все они своего рода однообразны». За что на соседей пишут жалобы?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Хотелось бы узнать про рейтинг жалоб. Что сейчас в топе? Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Какая сегодня тенденция?

Дмитрий Млынарчик, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома, полковник милиции:

Вы знаете, наверное, определить топ будет проблематично, потому что все они своего рода однообразны: шумят соседи, скандалят, громко слушают музыку, собирают компании. Это основные жалобы, которые поступают. Что-то выделить – наиболее часто с какой терминологией поступают – будет проблематично. Наиболее часто это предвыходные, предпраздничные дни и выходные, праздничные дни. Александра Каштанова:

Обоснованы ли жалобы? Потому что бывает, что людям мешает, что человек моргает, условно. Дмитрий Млынарчик:

Вопрос, конечно, интересный. Бывают такие случаи, что жалоба поступает необоснованная. К примеру, может, более касается одиноко проживающих пожилых граждан, которые звонят и говорят, что у меня проблема с соседями: громко бегают дети, стучат, шумят, мешают и так далее. Неоднократно при разбирательстве по таким сообщениям выяснялось, что на самом деле, объективно: проживает молодая семья на верхнем этаже, у которой есть маленькие дети, но семья предпринимает все усилия, чтобы свести к минимуму эти посторонние, возможно, которые совершают их дети, шумы. То есть бегают, проходят. Все прекрасно понимают, что в панельных домах шумоизоляция не настолько высока, чтобы не слышать, чем занимаются соседи, особенно в вечернее время. Но по факту, как правило, такие жалобы не имеют под собой оснований. Проблема заключается больше, наверное, в этих людях, которые обращаются за помощью в милицию либо в другие органы. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Скажите как юрисконсульт, какие у вас самые распространенные жалобы?