«Все они своего рода однообразны». За что на соседей пишут жалобы?
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Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Хотелось бы узнать про рейтинг жалоб. Что сейчас в топе?
Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:
Какая сегодня тенденция?
Дмитрий Млынарчик, заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома, полковник милиции:
Вы знаете, наверное, определить топ будет проблематично, потому что все они своего рода однообразны: шумят соседи, скандалят, громко слушают музыку, собирают компании. Это основные жалобы, которые поступают. Что-то выделить – наиболее часто с какой терминологией поступают – будет проблематично. Наиболее часто это предвыходные, предпраздничные дни и выходные, праздничные дни.
Александра Каштанова:
Обоснованы ли жалобы? Потому что бывает, что людям мешает, что человек моргает, условно.
Дмитрий Млынарчик:
Вопрос, конечно, интересный. Бывают такие случаи, что жалоба поступает необоснованная. К примеру, может, более касается одиноко проживающих пожилых граждан, которые звонят и говорят, что у меня проблема с соседями: громко бегают дети, стучат, шумят, мешают и так далее. Неоднократно при разбирательстве по таким сообщениям выяснялось, что на самом деле, объективно: проживает молодая семья на верхнем этаже, у которой есть маленькие дети, но семья предпринимает все усилия, чтобы свести к минимуму эти посторонние, возможно, которые совершают их дети, шумы. То есть бегают, проходят. Все прекрасно понимают, что в панельных домах шумоизоляция не настолько высока, чтобы не слышать, чем занимаются соседи, особенно в вечернее время. Но по факту, как правило, такие жалобы не имеют под собой оснований. Проблема заключается больше, наверное, в этих людях, которые обращаются за помощью в милицию либо в другие органы.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Скажите как юрисконсульт, какие у вас самые распространенные жалобы?
Надежда Шатило, юрисконсульт ГП «ЖЭУ № 2 Первомайского района г. Минска»:
Больше всего это, наверное, громкая музыка когда играет, жалуются. Все, что мы советуем: не бежать сразу вызывать милицию либо обращаться с каким-то заявлением. Просто подойти, попробовать хотя бы пообщаться, понять, что происходит. Может быть, те, кто там шумят, думают: моя музыка же негромко играет, она никому не мешает. Подойдите, поговорите. Я уверена, сделают потише, если там живут нормальные, адекватные люди. Если уже не удается таким образом решить этот спор, вопрос, тогда уже да, можно вызвать милицию либо просто обратиться к нам с заявлением в ЖЭУ о привлечении таких граждан к административной ответственности. Мы, как правило, опрашиваем нарушителей, опрашиваем свидетелей. Бывает такое, что такие граждане попадают в первый раз и мы можем вынести устное замечание при условии, что он признал вину, обязуется больше не нарушать такие правила и проводим с ним профилактическую беседу. Но если же за год это все повторяется, тогда мы уже привлекаем к административной ответственности и штрафуем.
Татьяна Савчик:
Какие-то случаи, которые уже удалось преодолеть даже таким путем, были у вас?
Надежда Шатило:
Беседуем с нарушителем, беседуем с теми, кто обратился. Как правило, могут и второй раз обращаться, но потом все понимают, успокаиваются. Больше может быть играют межличностные конфликты, когда люди друг с другом не могут что-то поделить. У кого-то дети, они мешают, кто-то захотел просверлить там дырочку, а у меня ребенок спит. Получается, что они начинают просто друг на друга жаловаться необоснованно.
Можно ли громко слушать музыку днем? Ответил юрист (здесь подробнее).