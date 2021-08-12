«Страдает весь подъезд». Что делать с соседом, который всем вредит?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Александра Каштанова, ведущая ток-шоу:

Можно ли как-то заставить этого соседа, который всем вредит… что-то с ним сделать, его съехать или штрафами попытаться урегулировать?

Александр Костюкевич, юрист:

Теоретически, в жилищном кодексе есть статья 137, которая предусматривает возможность Александра Каштанова:

Принудительной продажи квартиры. Александр Костюкевич:

Да. Ну, это уже крайняя точка. Первоначально решение выносится о понуждении к возмездному отчуждению собственником квартиры. Если в течение года он продолжает нарушать. В основном это если имеется задолженность по коммунальным платежам. Шесть месяцев подряд по неуважительным причинам. Также есть возможность, если собственник в течение года привлекался три и более раза за нарушения правил пользования жилыми помещениями. Если он разрушает жилое помещение, приносит ему урон, использует не по целевому назначению, а также допускает иные нарушения жилищного кодекса. Там очень много. Если они делают невозможным совместное проживание либо в этой квартире либо в этом доме. Но это нужны очень веские причины. Чтобы в суде доказать, что невозможно проживать. Обязать исполком, чтобы он предъявил иск. Это может затянуться на годы. Но теоретически, конечно, это возможно. Взамен ему будет предоставлено жилое помещение меньше площади, иных потребительских качеств, даже возможно предоставление в новом населенном пункте. Одно дело, когда шумят. А если начинают антисанитарию разводить. Какое-то собирательство. Бывают очень такие красноречивые случаи, когда страдает весь подъезд. И это невозможно.

Александра Каштанова:

Если мы говорим про подъезды… Александр Костюкевич:

Если мы будем ждать два года, три года – не факт, что что-то получится либо есть возможность продать квартиру. Александра Каштанова:

Управа найдется на человека, который мешает жить подъезду и говорит, что я всех вас достану. Александр Костюкевич:

Конечно. Но не факт, что получится. Если он будет целенаправленно вам виброколонку ставить и будете страдать только вы – а это возможно – другие не будут. Александра Каштанова:

Я знаю, что виброколонка слышна и соседям. Александр Костюкевич:

Возможно. Но это уже какие стены там, перекрытия. И вопрос, какая колонка.