«В первую очередь являются пешеходами». Могут ли ввести права для тех, кто ездит на электросамокате?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси, и Александр Занимон, заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси. Юлия Бешанова, СТВ:

Сегодня хотелось бы поговорить, наверное, о самом ожидаемом обновлении ПДД. Обсуждали много. Хотелось бы начать наш разговор с того, зачем это сделано. Неужели так нуждались правила дорожного движения в таких новациях? Назрела необходимость урегулировать участие электросамокатов в дорожном движении

Александр Занимон, заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Все изменения, которые каким-то образом вносятся в ПДД, продиктованы обществом и теми складывающимися отношениями, которые возникают между людьми на дороге. Наверное, лет 5-7 назад вряд ли кто-то мог себе представить, что взрослые дяденька или тетенька встанут на самокат и поедут на нем на работу, но тем не менее сейчас это произошло, и достаточно большое количество людей пользуется этим средством передвижения, причем не для того, чтобы развлекаться, а чтобы выполнить именно свою задачу – добраться из пункта А в пункт Б. Назрела необходимость все-таки урегулировать участие этой категории приспособлений для участия в дорожном движении, потому что на дорогах их стало действительно достаточно много. И не только в личном пользовании, но и активно развивается сейчас прокат этих приспособлений. Поэтому уже, конечно, необходимость урегулировать нахождение этой категории участников дорожного движения на дороге возникла сама собой. Причем это тенденция не только для Республики Беларусь, мы прекрасно понимаем, что новые виды приспособлений для передвижения актуальны для всего мира. Возникают какие-то новые приспособления, которые позволяют передвигаться, и, конечно же, возникает необходимость урегулировать эти передвижения, чтобы было и комфортно всем участникам дорожного движения, и, главное, безопасно. Юлия Бешанова:

Давайте более подробно остановимся на электросамокатах и сегвеях. Как теперь будет регулироваться их движение? Может, права нужно тоже получать или с какого-то возраста выезжать на дорогу? «В первую очередь являются пешеходами». О чем нужно знать тем, кто передвигается на электросамокатах и сегвеях?

Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:

Здесь необходимо понимать, что они все-таки являются пешеходами, несмотря на то, что кто-то едет на сегвее, кто-то едет на моноколесе, кто-то – на электросамокате. Они в первую очередь являются пешеходами и пользуются правами пешеходов. Конечно, у них преимущество в движении по велосипедной дорожке, но если велосипедной дорожки нет, то они могут тогда передвигаться по пешеходной дорожке, но не создавая препятствий и, самое главное, угрозы безопасности пешим участникам дорожного движения. Что касается переезда по пешеходным переходам, они могут спокойно переезжать по пешеходным переходам. А теперь самое главное, на что надо обратить внимание, – они должны передвигаться со скоростью, с которой передвигается пешеход. Юлия Бешанова:

Какая в среднем у нас скорость передвижения пешеходов? Наталья Сахарчук:

5-7 километров в час, то есть он должен не 25 километров в час ехать – разрешенная у них максимальная скорость. То есть на сегвее, моноколесе и так далее можно ездить, не превышая скорость 25 километров в час. Юлия Бешанова:

Автосамокатов тоже это касается? Наталья Сахарчук:

Абсолютно верно. Александр Занимон:

Это касается в том числе и велосипедистов, где для них введено разрешение не спешиваться при пересечении проезжей части.