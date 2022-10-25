«В первую очередь являются пешеходами». Могут ли ввести права для тех, кто ездит на электросамокате?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси, и Александр Занимон, заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси.
Юлия Бешанова, СТВ:
Сегодня хотелось бы поговорить, наверное, о самом ожидаемом обновлении ПДД. Обсуждали много. Хотелось бы начать наш разговор с того, зачем это сделано. Неужели так нуждались правила дорожного движения в таких новациях?
Назрела необходимость урегулировать участие электросамокатов в дорожном движении
Александр Занимон, заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Все изменения, которые каким-то образом вносятся в ПДД, продиктованы обществом и теми складывающимися отношениями, которые возникают между людьми на дороге. Наверное, лет 5-7 назад вряд ли кто-то мог себе представить, что взрослые дяденька или тетенька встанут на самокат и поедут на нем на работу, но тем не менее сейчас это произошло, и достаточно большое количество людей пользуется этим средством передвижения, причем не для того, чтобы развлекаться, а чтобы выполнить именно свою задачу – добраться из пункта А в пункт Б. Назрела необходимость все-таки урегулировать участие этой категории приспособлений для участия в дорожном движении, потому что на дорогах их стало действительно достаточно много. И не только в личном пользовании, но и активно развивается сейчас прокат этих приспособлений. Поэтому уже, конечно, необходимость урегулировать нахождение этой категории участников дорожного движения на дороге возникла сама собой.
Причем это тенденция не только для Республики Беларусь, мы прекрасно понимаем, что новые виды приспособлений для передвижения актуальны для всего мира. Возникают какие-то новые приспособления, которые позволяют передвигаться, и, конечно же, возникает необходимость урегулировать эти передвижения, чтобы было и комфортно всем участникам дорожного движения, и, главное, безопасно.
Юлия Бешанова:
Давайте более подробно остановимся на электросамокатах и сегвеях. Как теперь будет регулироваться их движение? Может, права нужно тоже получать или с какого-то возраста выезжать на дорогу?
«В первую очередь являются пешеходами». О чем нужно знать тем, кто передвигается на электросамокатах и сегвеях?
Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:
Здесь необходимо понимать, что они все-таки являются пешеходами, несмотря на то, что кто-то едет на сегвее, кто-то едет на моноколесе, кто-то – на электросамокате. Они в первую очередь являются пешеходами и пользуются правами пешеходов. Конечно, у них преимущество в движении по велосипедной дорожке, но если велосипедной дорожки нет, то они могут тогда передвигаться по пешеходной дорожке, но не создавая препятствий и, самое главное, угрозы безопасности пешим участникам дорожного движения.
Что касается переезда по пешеходным переходам, они могут спокойно переезжать по пешеходным переходам. А теперь самое главное, на что надо обратить внимание, – они должны передвигаться со скоростью, с которой передвигается пешеход.
Юлия Бешанова:
Какая в среднем у нас скорость передвижения пешеходов?
Наталья Сахарчук:
5-7 километров в час, то есть он должен не 25 километров в час ехать – разрешенная у них максимальная скорость. То есть на сегвее, моноколесе и так далее можно ездить, не превышая скорость 25 километров в час.
Юлия Бешанова:
Автосамокатов тоже это касается?
Наталья Сахарчук:
Абсолютно верно.
Александр Занимон:
Это касается в том числе и велосипедистов, где для них введено разрешение не спешиваться при пересечении проезжей части.
Юлия Бешанова:
И тоже при определенной скорости не спешиваться?
Александр Занимон:
Конечно. Причем требования заранее сформированы. Подъезжая к пешеходному переходу, и водитель велосипеда, и лицо, которое передвигается на средстве персональной мобильности должны заблаговременно снизить скорость.
Юлия Бешанова:
А не вылетать перед машиной.
Александр Занимон:
Совершенно верно. Здесь важно обозначить свое присутствие на определенном участке дороги, чтобы водитель своевременно смог принять меры к остановке своего транспортного средства и к пропуску этого участника дорожного движения. Поэтому на это особенно стоит обратить внимание лицам, которые передвигаются на велосипедах и средствах персональной мобильности.
Могут ли ввести права для тех, кто ездит на электросамокате?
Юлия Бешанова:
Осталось только ввести права на управление такими транспортными средствами.
Наталья Сахарчук:
А зачем права? Они же являются пешеходами, а не водителями.
Александр Занимон:
Это будет уже слишком радикальная мера, на которую мы все-таки пока… Кстати, были предложения: а давайте регистрировать, страховать такие средства персональной мобильности. Но пока что мы ограничились теми положениями, которые закреплены в ПДД. Хотя мировая практика говорит о том, что страхуются такие средства персональной мобильности в ряде стран. Когда изучали все эти вопросы, мы анализировали и допустимую скорость движения, и какие другие требования есть к передвижению, где они могут передвигаться, по какому элементу дороги. Поэтому мы приняли более распространенную европейскую практику, которая в том числе касается и скорости передвижения на средствах персональной мобильности.
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