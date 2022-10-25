Наталья Сахарчук: «Вас могут наказать за то, что паркуетесь на месте для электротранспорта. Это уже прописано в ПДД»

Александр Занимон, заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси: Что касается вообще определения категории электротранспорта, потому что как такового понятия в принципе у нас в ПДД не было, в этой части правила дорожного движения всего лишь в большей своей степени переняли положения, которые были заложены в техническом регламенте Таможенного союза. Мы определили, что участие в дорожном движении у нас принимает (и принимали, и сейчас будут принимать) значительное количество транспортных средств, которые используют электродвигатели. Это могут быть мопед, мотоцикл, электромобиль. Поэтому мы определили, к какой категории транспортное средство относится в зависимости от того, какой у него мощности электродвигатель. И прописали определенные, я бы не сказал прерогативы, но преимущества и, может быть, в какой-то степени послабления для участников дорожного движения, водителей, которые на таких транспортных средствах передвигаются. Это возможность передвигаться для полосы общественного транспорта, это каким-то образом стимулирование.

Александр Занимон:

Да, мы отмечаем в последнее время, что значительно большое количество появилось электротранспорта, и вы заметили, что у нас появились новые регистрационные знаки исключительно для электротранспорта. Есть определенная программа развития электротранспорта в Республике Беларусь. Этот шаг – это одно из тех мероприятий, которые направлены на реализацию этой программы.

Наталья Сахарчук:

Необходимо напомнить водителям, у которых не электротранспорт, что у нас достаточно хорошо сейчас развита зарядка электротранспорта. Бывает, замечаешь, что люди просто паркуются, абсолютно не дают возможности, чтобы подъехал человек, поставил автомобиль, зарядил и поехал дальше. На сегодня в ПДД четко прописано, что водители не имеют права там парковаться, это места чисто для электротранспорта. Я понимаю, что кому-то хотелось бы, это удобно, но здесь мы говорим про взаимоуважение. А сейчас вас могут наказать за то, что вы паркуетесь на месте для электротранспорта. Это уже прописано в ПДД, это будет нарушение ПДД. Если вы управляете автомобилем на дизельном топливе или бензине и припарковались на месте, где должен зарядиться автомобиль, понятно, что сотрудники ГАИ могут применять к вам меры административного воздействия.