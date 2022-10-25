Что меняется в ПДД для белорусов? Рассказываем о новшествах
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси, и Александр Занимон, заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси.
Юлия Бешанова, СТВ:
Сегодня хотелось бы поговорить, наверное, о самом ожидаемом обновлении ПДД. Обсуждали много. Хотелось бы начать наш разговор с того, зачем это сделано. Неужели так нуждались правила дорожного движения в таких новациях?
Все изменения, которые вносятся в ПДД, продиктованы обществом и временем
Александр Занимон, заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Все изменения, которые каким-то образом вносятся в ПДД, продиктованы обществом и теми складывающимися отношениями, которые возникают между людьми на дороге.
Юлия Бешанова:
Кто работал над этим сводом новых правил? Как долго?
Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:
Дело в том, что это совместная комплексная работа людей, которые были заинтересованы, поэтому здесь работа не только ГАИ. Здесь нужно сказать большое спасибо Минтрансу, нашим уважаемым велосипедистам и всем тем, кто в первую очередь за безопасность. Дело в том, что урегулирована часть вопросов, которые буквально до недавнего времени имели пробелы в ПДД. Плюс ко всему у нас менялся и закон «О дорожном движении». Оно же все скорректировано друг с другом.
Александр Занимон:
Да. Закон «О дорожном движении» более специфичен именно для специалистов, для организации дорожного движения. Он в меньшей степени касается участников дорожного движения, хотя и там появились определенные новшества, которые в какой-то степени облегчают жизнь автомобилистам. К примеру, можно вспомнить возможность управления транспортным средством с автоматической коробкой передач, обучение только с автоматической коробкой передач и управление транспортным средством только с автоматической коробкой передач.
Наталья Сахарчук:
Все для людей.
Александр Занимон:
Да. Стараемся.
Юлия Бешанова:
Какие еще новшества? На что автолюбителям нужно обращать особое внимание с 27-го числа, на какие пункты новых правил?
Александр Занимон:
Есть, конечно, изменения в ПДД, но в тренде остались красные и зеленые. На красный у нас обычно стоят, а на зеленый все-таки едут. Но, наверное, основными большими разделами, касающимися нововведений в правила дорожного движения, стали электротранспорт, средства персональной мобильности и велосипедисты, наверное, в большей степени.
Юлия Бешанова:
То есть они стали полноценными участниками дорожного движения?
Александр Занимон:
Полноценными участниками дорожного движения они стали, когда выехали на дороги, а сейчас у них просто появились определенные права и обязанности. Находиться в том месте, где им предписано правилами дорожного движения, потому что, к сожалению, высказывалось недовольство определенной категорией, теми же пешеходами, что эти средства, приспособления на большой скорости по тротуару, почему он едет по пешеходной части, а не по велосипедной, потому что скорости немножко несоизмеримы. Поэтому правила дорожного движения были направлены и на то, чтобы урегулировать определенные недопонимания среди участников дорожного движения. Тут надо говорить, что в первую очередь правило – это определенный компромисс между участниками, то есть кому-то в какой-то степени предоставляется больше прав, где-то на кого-то возлагается больше обязанностей в этой части. Поэтому определенный компромисс искался в правилах дорожного движения. Следующее – это все-таки электротранспорт.
Какие новые дорожные знаки появятся?
Юлия Бешанова:
Появятся ли новые знаки дорожные, на которые автолюбителям и велосипедистам нужно обратить внимание, не пропустить их?
Александр Занимон:
Есть несколько самых главных, которые вообще желательно не пропускать водителям, – это контроль скорости и иных нарушений правил дорожного движения. Эти знаки, в принципе, уже прижились у нас на дорогах. Водители, которые передвигаются по дорогам, видели эти знаки, то есть они не стали чем-то новым. Единственное, что для них в новинку – это знаки, предупреждающие о контроле скорости на расстоянии. Не одномоментное изменение скорости, а там, где требование по соблюдению скоростного режима контролируется на определенном промежутке дороги. Это может быть и 5, и 10 километров в час. Это средняя скорость. Остальное большинство знаков связано с новшествами и нововведениями – это велосипедисты и средства персональной мобильности. Они в основном направлены именно на реализацию тех положений, которые прописаны в текстовой части правил, не в графической.
Юлия Бешанова:
Насколько наши ПДД коррелируются с российскими в связи с тем, что мы строим Союзное государство?
О ПДД в Беларуси и России
Александр Занимон:
Я бы не брал здесь отдельно Российскую Федерацию. У нас есть Венская конвенция, которая была заключена в 1968 году, и к ней присоединилось огромное количество стран, которая определяет основные положения передвижения по дорогам. Не только в Беларуси, России, но и в Чехии, Швеции, Франции, Германии, Евросоюз практически весь, Латинская Америка, Африка, Азия. И постоянно идет присоединение к положениям этой конвенции. Поэтому говорить, что мы близко к РФ, но далеко от Польши… Я думаю, что те, кто поездил по дорогам и Российской Федерации, и Польши, в принципе, прекрасно понимают требования дорожных знаков, именно потому что основные положения закреплены в этой конвенции 1968 года. Можно, конечно, говорить, что, может быть, у нас где-то изображения знаков с Российской Федерацией достаточно близко, но нужно понимать, что есть во всех странах определенные свои примеры. Давайте возьмем ту же РФ, ее протяженность. Нужно понимать климат – совершенно разный климат на севере и юге. Даже там, на территории России, эти требования в определенной степени могут отличаться. То же самое и у нас. Мы посмотрели по зимам, ввели у себя тоже требования, касающиеся зимних шин. Сейчас мы ввели требование, что на ошипованных шинах летом ездить нельзя, потому что мы понимаем, что, во-первых, это разрушает дороги, а во-вторых, на асфальте шипы, наоборот, удлиняют тормозной путь.
Александр Занимон:
Поэтому, конечно, мы можем говорить о том, что у нас много общего с Российской Федерацией. Не только же граждане Российской Федерации, но и поляки к нам приезжают. Мы же не говорим: слушайте, вам нельзя ездить, у вас польское водительское удостоверение. Правильно? Они к нам заезжают, передвигаются здесь на основании своего водительского удостоверения, на основании тех полученных знаний, которые они приобрели при получении польского водительского удостоверения. И понятие есть такое: международное водительское удостоверение. Если ваши права не соответствуют общим нормам, то может быть международное водительское удостоверение, на основании которого вы имеете право здесь управлять, на территории Республики Беларусь.
Поэтому требования Венской конвенции положены в основу практически всех ПДД, которые присоединились к этой конвенции. Кто-то в большей степени конкретизировал у себя какие-то определенные положения, кто-то в меньшей. Но та основа – если написано, что на красный стоять, значит все прекрасно понимают, что на него надо стоять. Если на зеленый можно ехать, значит можно ехать.
Наталья Сахарчук:
Это самое элементарное. Если между всеми участниками дорожного движения, вне зависимости от того, в какой стране ты находишься, существуют взаимопонимание, взаимовежливость и взаимоподдержка, элементарная благодарность на дороге, то, поверьте мне, неважно абсолютно, какой будет стоять дорожный знак. Все прекрасно будут все понимать.