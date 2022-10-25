Что меняется в ПДД для белорусов? Рассказываем о новшествах

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси, и Александр Занимон, заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси. Юлия Бешанова, СТВ:

Сегодня хотелось бы поговорить, наверное, о самом ожидаемом обновлении ПДД. Обсуждали много. Хотелось бы начать наш разговор с того, зачем это сделано. Неужели так нуждались правила дорожного движения в таких новациях? Все изменения, которые вносятся в ПДД, продиктованы обществом и временем

Александр Занимон, заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Все изменения, которые каким-то образом вносятся в ПДД, продиктованы обществом и теми складывающимися отношениями, которые возникают между людьми на дороге. Юлия Бешанова:

Кто работал над этим сводом новых правил? Как долго? Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:

Дело в том, что это совместная комплексная работа людей, которые были заинтересованы, поэтому здесь работа не только ГАИ. Здесь нужно сказать большое спасибо Минтрансу, нашим уважаемым велосипедистам и всем тем, кто в первую очередь за безопасность. Дело в том, что урегулирована часть вопросов, которые буквально до недавнего времени имели пробелы в ПДД. Плюс ко всему у нас менялся и закон «О дорожном движении». Оно же все скорректировано друг с другом. Александр Занимон:

Да. Закон «О дорожном движении» более специфичен именно для специалистов, для организации дорожного движения. Он в меньшей степени касается участников дорожного движения, хотя и там появились определенные новшества, которые в какой-то степени облегчают жизнь автомобилистам. К примеру, можно вспомнить возможность управления транспортным средством с автоматической коробкой передач, обучение только с автоматической коробкой передач и управление транспортным средством только с автоматической коробкой передач. Наталья Сахарчук:

Все для людей. Александр Занимон:

Да. Стараемся. Юлия Бешанова:

Какие еще новшества? На что автолюбителям нужно обращать особое внимание с 27-го числа, на какие пункты новых правил?

Александр Занимон:

Есть, конечно, изменения в ПДД, но в тренде остались красные и зеленые. На красный у нас обычно стоят, а на зеленый все-таки едут. Но, наверное, основными большими разделами, касающимися нововведений в правила дорожного движения, стали электротранспорт, средства персональной мобильности и велосипедисты, наверное, в большей степени. Юлия Бешанова:

То есть они стали полноценными участниками дорожного движения? Александр Занимон:

Полноценными участниками дорожного движения они стали, когда выехали на дороги, а сейчас у них просто появились определенные права и обязанности. Находиться в том месте, где им предписано правилами дорожного движения, потому что, к сожалению, высказывалось недовольство определенной категорией, теми же пешеходами, что эти средства, приспособления на большой скорости по тротуару, почему он едет по пешеходной части, а не по велосипедной, потому что скорости немножко несоизмеримы. Поэтому правила дорожного движения были направлены и на то, чтобы урегулировать определенные недопонимания среди участников дорожного движения. Тут надо говорить, что в первую очередь правило – это определенный компромисс между участниками, то есть кому-то в какой-то степени предоставляется больше прав, где-то на кого-то возлагается больше обязанностей в этой части. Поэтому определенный компромисс искался в правилах дорожного движения. Следующее – это все-таки электротранспорт. Какие новые дорожные знаки появятся?

Юлия Бешанова:

Появятся ли новые знаки дорожные, на которые автолюбителям и велосипедистам нужно обратить внимание, не пропустить их? Александр Занимон:

Есть несколько самых главных, которые вообще желательно не пропускать водителям, – это контроль скорости и иных нарушений правил дорожного движения. Эти знаки, в принципе, уже прижились у нас на дорогах. Водители, которые передвигаются по дорогам, видели эти знаки, то есть они не стали чем-то новым. Единственное, что для них в новинку – это знаки, предупреждающие о контроле скорости на расстоянии. Не одномоментное изменение скорости, а там, где требование по соблюдению скоростного режима контролируется на определенном промежутке дороги. Это может быть и 5, и 10 километров в час. Это средняя скорость. Остальное большинство знаков связано с новшествами и нововведениями – это велосипедисты и средства персональной мобильности. Они в основном направлены именно на реализацию тех положений, которые прописаны в текстовой части правил, не в графической. Юлия Бешанова:

Насколько наши ПДД коррелируются с российскими в связи с тем, что мы строим Союзное государство? О ПДД в Беларуси и России Александр Занимон:

Я бы не брал здесь отдельно Российскую Федерацию. У нас есть Венская конвенция, которая была заключена в 1968 году, и к ней присоединилось огромное количество стран, которая определяет основные положения передвижения по дорогам. Не только в Беларуси, России, но и в Чехии, Швеции, Франции, Германии, Евросоюз практически весь, Латинская Америка, Африка, Азия. И постоянно идет присоединение к положениям этой конвенции. Поэтому говорить, что мы близко к РФ, но далеко от Польши… Я думаю, что те, кто поездил по дорогам и Российской Федерации, и Польши, в принципе, прекрасно понимают требования дорожных знаков, именно потому что основные положения закреплены в этой конвенции 1968 года. Можно, конечно, говорить, что, может быть, у нас где-то изображения знаков с Российской Федерацией достаточно близко, но нужно понимать, что есть во всех странах определенные свои примеры. Давайте возьмем ту же РФ, ее протяженность. Нужно понимать климат – совершенно разный климат на севере и юге. Даже там, на территории России, эти требования в определенной степени могут отличаться. То же самое и у нас. Мы посмотрели по зимам, ввели у себя тоже требования, касающиеся зимних шин. Сейчас мы ввели требование, что на ошипованных шинах летом ездить нельзя, потому что мы понимаем, что, во-первых, это разрушает дороги, а во-вторых, на асфальте шипы, наоборот, удлиняют тормозной путь.