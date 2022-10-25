Новые правила для мотоциклистов в Беларуси: нельзя ехать на одном колесе и перевозить пьяного пассажира

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси, и Александр Занимон, заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси.
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси, и Александр Занимон, заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси.
Наталья Сахарчук, начальник управления информации и общественных связей МВД Беларуси:
Какую тему мы еще не затронули? Очень интересная тема, потому что она действительно урегулирована сейчас, потому что я еще помню, лет 5-7 назад это действительно была проблема, в том числе для сотрудников ГАИ, когда водитель мотоцикла, проявляя какое-то самовыражение на дороге, мог передвигаться на одном колесе, не держаться за руль. Раньше мы это расценивали как хулиганство. В законодательстве эта норма не была урегулирована. На сегодня, если вдруг мотоциклист решит вдруг продемонстрировать себя, какой он крутой на дороге, то это уже будет наказуемое деяние – четко прописано в ПДД, что нельзя передвигаться на мотоцикле на одном колесе, нельзя передвигаться за рулем мотоцикла, мопеда, велосипеда, не держась за руль. Законодатель четко это прописал. Это делается для чего? В первую очередь для безопасности других участников дорожного движения. Мы с вами прекрасно понимаем, к чему может привести езда на одном колесе. Транспортное средство неуправляемое, дальше могут быть любые трагические последствия.
Также в этот раз прописано, что запрещено перевозить нетрезвого пассажира на мотоцикле. Только в боковом прицепе. Это тоже очень актуальная тема, она не просто так придумана сотрудниками ГАИ. Потому что пьяный пассажир может быть неадекватным, он может и за руль схватиться, как-то отвлечь водителя, он может упасть. Поэтому пьяному пассажиру категорически запрещено сейчас ездить на мотоцикле, а водителю нельзя перевозить такого пассажира.
Юлия Бешанова, СТВ:
А велосипедистам, водителям сегвеев, электросамокатов тоже?
Наталья Сахарчук:
Запрещено, конечно.
Юлия Бешанова:
Вроде как пешеходы же?
Наталья Сахарчук:
И что? В любом случае, если мы видим, что человек за рулем самоката находится в состоянии алкогольного опьянения, почему нет? Точно так же его задерживают сотрудники ГАИ, он едет, проходит медицинское освидетельствование. Первое – мы убираем с дороги, с пешеходной, велосипедной дорожек пьяного человека, и дальше он подлежит взысканию денежного штрафа. Потому что это пьяный пешеход получается. Я вообще не понимаю, как можно пьяным сесть за руль или встать за руль самоката. Попробуйте удержаться на моноколесе в состоянии алкогольного опьянения! Там же надо равновесие. В состоянии алкогольного опьянения, наркотического – нельзя. Надо же думать и о безопасности других участников дорожного движения.
Юлия Бешанова:
Это тоже прописано?
Александр Занимон, заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Это тоже прописано в ПДД, в том числе определенные требования к лицам, которые передвигаются на средствах персональной мобильности.
Юлия Бешанова:
Осталось только ввести права на управление такими транспортными средствами.
Наталья Сахарчук:
А зачем права? Они же являются пешеходами, а не водителями.
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