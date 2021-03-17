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В первую очередь педагогов и соцработников. В Минской области начинается массовая вакцинация «Спутником V»

17 марта 2021 13:26
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Новости Беларуси. В Минской области начинается массовая вакцинация от COVID-19, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Прививка станет доступной для большего количества людей.

В первую очередь педагогов и соцработников. В Минской области начинается массовая вакцинация «Спутником V» -1

Помимо медиков вакцинируют педагогов и соцработников. В частности, кто тесно связан с пожилыми людьми.

Районы подали заявки, и пропорционально между ними разделили вакцины. В Воложинский район уже поступило 180 доз российского «Спутника V» для соцработников. Ранее здесь привились от коронавируса 50 медиков. У большинства людей не наблюдалось побочных эффектов.

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В первую очередь педагогов и соцработников. В Минской области начинается массовая вакцинация «Спутником V» -4

Павел Сорока, главный врач Воложинского районного центра гигиены и эпидемиологии:
Противопоказания следующие: если имеется гиперчувствительность к компоненту вакцины, хронические заболевания, а также острая фаза заболевания или острая лихорадка. Нужно обязательно прививаться. Тем, кто не имеет противопоказаний, я советую прививаться в первую очередь. В любом возрасте, потому что прививаются лица от 18 до 60.

В первую очередь педагогов и соцработников. В Минской области начинается массовая вакцинация «Спутником V» -7

К слову, 1 марта в Воложине прекратил работу госпиталь для коронавирусных больных на 70 мест. Связано это со стабилизацией эпидемиологической обстановки. Но при этом социальная дистанция и использование средств индивидуальной защиты остаются актуальными.

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# Коронавирус # общество # Павел Сорока # Фотофакт

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