В первую очередь педагогов и соцработников. В Минской области начинается массовая вакцинация «Спутником V»

Новости Беларуси. В Минской области начинается массовая вакцинация от COVID-19, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Прививка станет доступной для большего количества людей.

Помимо медиков вакцинируют педагогов и соцработников. В частности, кто тесно связан с пожилыми людьми. Районы подали заявки, и пропорционально между ними разделили вакцины. В Воложинский район уже поступило 180 доз российского «Спутника V» для соцработников. Ранее здесь привились от коронавируса 50 медиков. У большинства людей не наблюдалось побочных эффектов. «Скучаю по маминому черничному пирогу». Послушайте, что говорят дети медиков, которые больше года борются с коронавирусом