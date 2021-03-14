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Прививка от коронавируса обязательна? Вот что об этом говорит Владимир Караник

14 марта 2021 16:29
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета, рассказал, нужно ли прививаться от коронавируса.

Ольга Коршун, ведущая:
Вас в СМИ называют министром времени COVID-19. Понятно, что вам первому пришлось взять на себя удар и познакомиться со словом «эпидемия», узнать, что такое коронавирус. Сейчас более актуален вопрос прививок. Вакцинация в Гродненской области идет?

Прививка от коронавируса обязательна? Вот что об этом говорит Владимир Караник-1

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:
Да, вакцинация в Гродненской области идет. Сегодня мы вакцинируем медицинских работников, планируем вакцинировать педагогов (угрожаемый контингент). Сейчас собираются списки желающих вакцинироваться в первую очередь. Я надеюсь, что в ближайшее время вакцина появится в общем доступе для желающих граждан.

Ольга Коршун:
Вы собираетесь себе делать прививку?

Владимир Караник:
У меня сейчас есть антитела. Поэтому все зависит от уровня антител. Я буду смотреть показатели, если действительно уровень иммунитета с точки зрения медицинских канонов будет недостаточным, то буду прививаться.

Ольга Коршун:
Возможно, выражу неофициальное мнение, потому что найти официальное подтверждение невозможно, но народ пока не хочет прививаться. Люди боятся, это все-таки неизведанное поле. Как вы считаете, в целом вакцинация нужна? И от коронавируса тоже? Можно нас, обычных людей, понять. Мы не знаем, что нам вколют и как это потом проявится.

Прививка от коронавируса обязательна? Вот что об этом говорит Владимир Караник-4

Владимир Караник:
Естественно, вакцинация нужна. Если посмотреть на допрививочную эру, когда у нас не было прививок ни от полиомиелита, ни от коклюша, ни от столбняка, ни от дифтерии, вы не представляете, какие уровни летальности среди детского населения в те времена были.

Ольга Коршун:
Мы об этом забыли, возможно.

Владимир Караник:
Возможно, забыли. Возможно, народ не связывает одно с другим. Прививочная кампания, которая была создана в Советском Союзе, большое счастье, что мы в Беларуси сумели ее сохранить. У нас один из наиболее продвинутых календарей прививок. Это обеспечивает у нас такие низкие цифры детской смертности. Что касается прививок от сезонных заболеваний, респираторных инфекций (тот же грипп), то последние годы, в 2009 году, когда была пандемия свиного гриппа, то это немного поменяло отношение к прививке против респираторных вирусов, потому что тогда уровень вакцинации среди населения у нас в республике по разным подсчетам находился на уровне от пяти до десяти процентов.

Прививка от коронавируса обязательна? Вот что об этом говорит Владимир Караник-7

Ольга Коршун:
Да, но там было всем знакомое слово «грипп». К гриппу мы уже относимся более лояльно, этот вирус нам более знаком. От коронавируса пока некоторые люди боятся прививаться.

Владимир Караник:
Это естественная реакция человека на все новое. Если опять вернемся к гриппу, то в последние годы нам удалось достичь вакцинации от гриппа на уровне 40 процентов населения.

Ольга Коршун:
Кстати, коронавирус помог людям прививаться от гриппа еще больше.

Прививка от коронавируса обязательна? Вот что об этом говорит Владимир Караник-10

Владимир Караник:
Мы ставили такую задачу. Прививка от гриппа не защитит от коронавируса, но она снизит риск получить сразу две инфекции, соответственно, снизит риски осложнений и летального исхода в разы и в десятки раз. Понятно, определенная настороженность есть. Она есть против любых прививок. Понятно, что есть та категория людей, которые не хотят прививаться или панически боятся прививок. Но я думаю, что за счет тех людей, которые готовы сделать прививку, нам удастся сформировать иммунную прослойку: переболевшие и привитые. Это позволит остановить распространение инфекции.

# Коронавирус # общество # Владимир Караник # Ольга Коршун # Фотофакт

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