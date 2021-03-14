Прививка от коронавируса обязательна? Вот что об этом говорит Владимир Караник

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета, рассказал, нужно ли прививаться от коронавируса. Ольга Коршун, ведущая:

Вас в СМИ называют министром времени COVID-19. Понятно, что вам первому пришлось взять на себя удар и познакомиться со словом «эпидемия», узнать, что такое коронавирус. Сейчас более актуален вопрос прививок. Вакцинация в Гродненской области идет?

Владимир Караник, председатель Гродненского областного исполнительного комитета:

Да, вакцинация в Гродненской области идет. Сегодня мы вакцинируем медицинских работников, планируем вакцинировать педагогов (угрожаемый контингент). Сейчас собираются списки желающих вакцинироваться в первую очередь. Я надеюсь, что в ближайшее время вакцина появится в общем доступе для желающих граждан. Ольга Коршун:

Вы собираетесь себе делать прививку? Владимир Караник:

У меня сейчас есть антитела. Поэтому все зависит от уровня антител. Я буду смотреть показатели, если действительно уровень иммунитета с точки зрения медицинских канонов будет недостаточным, то буду прививаться. Ольга Коршун:

Возможно, выражу неофициальное мнение, потому что найти официальное подтверждение невозможно, но народ пока не хочет прививаться. Люди боятся, это все-таки неизведанное поле. Как вы считаете, в целом вакцинация нужна? И от коронавируса тоже? Можно нас, обычных людей, понять. Мы не знаем, что нам вколют и как это потом проявится.

Владимир Караник:

Естественно, вакцинация нужна. Если посмотреть на допрививочную эру, когда у нас не было прививок ни от полиомиелита, ни от коклюша, ни от столбняка, ни от дифтерии, вы не представляете, какие уровни летальности среди детского населения в те времена были. Ольга Коршун:

Мы об этом забыли, возможно. Владимир Караник:

Возможно, забыли. Возможно, народ не связывает одно с другим. Прививочная кампания, которая была создана в Советском Союзе, большое счастье, что мы в Беларуси сумели ее сохранить. У нас один из наиболее продвинутых календарей прививок. Это обеспечивает у нас такие низкие цифры детской смертности. Что касается прививок от сезонных заболеваний, респираторных инфекций (тот же грипп), то последние годы, в 2009 году, когда была пандемия свиного гриппа, то это немного поменяло отношение к прививке против респираторных вирусов, потому что тогда уровень вакцинации среди населения у нас в республике по разным подсчетам находился на уровне от пяти до десяти процентов.

Ольга Коршун:

Да, но там было всем знакомое слово «грипп». К гриппу мы уже относимся более лояльно, этот вирус нам более знаком. От коронавируса пока некоторые люди боятся прививаться. Владимир Караник:

Это естественная реакция человека на все новое. Если опять вернемся к гриппу, то в последние годы нам удалось достичь вакцинации от гриппа на уровне 40 процентов населения. Ольга Коршун:

Кстати, коронавирус помог людям прививаться от гриппа еще больше.