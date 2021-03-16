«Скучаю по маминому черничному пирогу». Послушайте, что говорят дети медиков, которые больше года борются с коронавирусом
Новости Беларуси. Трогательные кадры от белорусского Минздрава. На официальном канале ведомства в YouTube появилось видеообращение детей наших медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Врачи по-прежнему чаще на работе, чем дома, где их ждут их семьи. «Стоп COVID». Это видео, на котором дети выражают вполне взрослые мысли.
Милана:
Мама работает медсестрой. Уставшая, потому что сейчас COVID, много болеют. Не получается с мамой играть, потому что она приходит уставшая и ложится спать. Маму вижу реже, потому что она много работает.
Максим:
Да, она очень часто на работе проводит время. Она возвращалась в полночь где-то, в часа в 2-3 ночи. Когда она приходит с работы, чаще всего она очень уставшая. Иногда вообще не ест, сразу спать ложится. Мы все практически переболели, кроме сестры.
Маша:
Без мамы стало сложнее. Бабушка готовит, папа выгуливает собаку, я дома убираю. Стали реже гулять по озеру с собакой.
Скучаю по маминому черничному пирогу.
Милана:
Сделать всем прививки, чтобы маме меньше работать и много с нами проводить времени.
Максим:
Прививайтесь. Хочется, чтобы мама домой возвращалась.
Маша:
Надо вакцинироваться, чтобы не заболеть коронавирусом и у врачей было меньше работы. И у мамы тоже.
Милана:
Я очень скучаю по маме.