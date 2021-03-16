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«Скучаю по маминому черничному пирогу». Послушайте, что говорят дети медиков, которые больше года борются с коронавирусом

16 марта 2021 07:59
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Новости Беларуси. Трогательные кадры от белорусского Минздрава. На официальном канале ведомства в YouTube появилось видеообращение детей наших медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врачи по-прежнему чаще на работе, чем дома, где их ждут их семьи. «Стоп COVID». Это видео, на котором дети выражают вполне взрослые мысли.

«Скучаю по маминому черничному пирогу». Послушайте, что говорят дети медиков, которые больше года борются с коронавирусом-1

Милана:
Мама работает медсестрой. Уставшая, потому что сейчас COVID, много болеют. Не получается с мамой играть, потому что она приходит уставшая и ложится спать. Маму вижу реже, потому что она много работает.

«Скучаю по маминому черничному пирогу». Послушайте, что говорят дети медиков, которые больше года борются с коронавирусом-4

Максим:
Да, она очень часто на работе проводит время. Она возвращалась в полночь где-то, в часа в 2-3 ночи. Когда она приходит с работы, чаще всего она очень уставшая. Иногда вообще не ест, сразу спать ложится. Мы все практически переболели, кроме сестры.

«Скучаю по маминому черничному пирогу». Послушайте, что говорят дети медиков, которые больше года борются с коронавирусом-7

Маша:
Без мамы стало сложнее. Бабушка готовит, папа выгуливает собаку, я дома убираю. Стали реже гулять по озеру с собакой.

«Скучаю по маминому черничному пирогу». Послушайте, что говорят дети медиков, которые больше года борются с коронавирусом-10

«Скучаю по маминому черничному пирогу». Послушайте, что говорят дети медиков, которые больше года борются с коронавирусом-12

Скучаю по маминому черничному пирогу.

«Скучаю по маминому черничному пирогу». Послушайте, что говорят дети медиков, которые больше года борются с коронавирусом-15

Милана:
Сделать всем прививки, чтобы маме меньше работать и много с нами проводить времени.

«Скучаю по маминому черничному пирогу». Послушайте, что говорят дети медиков, которые больше года борются с коронавирусом-18

Максим:
Прививайтесь. Хочется, чтобы мама домой возвращалась.

Маша:
Надо вакцинироваться, чтобы не заболеть коронавирусом и у врачей было меньше работы. И у мамы тоже.

«Скучаю по маминому черничному пирогу». Послушайте, что говорят дети медиков, которые больше года борются с коронавирусом-21

Милана:
Я очень скучаю по маме.

# Коронавирус # общество # Виктория Ходосок # Фотофакт

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