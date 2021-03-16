«Скучаю по маминому черничному пирогу». Послушайте, что говорят дети медиков, которые больше года борются с коронавирусом

Новости Беларуси. Трогательные кадры от белорусского Минздрава. На официальном канале ведомства в YouTube появилось видеообращение детей наших медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Врачи по-прежнему чаще на работе, чем дома, где их ждут их семьи. «Стоп COVID». Это видео, на котором дети выражают вполне взрослые мысли.

Милана:

Мама работает медсестрой. Уставшая, потому что сейчас COVID, много болеют. Не получается с мамой играть, потому что она приходит уставшая и ложится спать. Маму вижу реже, потому что она много работает.

Максим:

Да, она очень часто на работе проводит время. Она возвращалась в полночь где-то, в часа в 2-3 ночи. Когда она приходит с работы, чаще всего она очень уставшая. Иногда вообще не ест, сразу спать ложится. Мы все практически переболели, кроме сестры.

Маша:

Без мамы стало сложнее. Бабушка готовит, папа выгуливает собаку, я дома убираю. Стали реже гулять по озеру с собакой.

Скучаю по маминому черничному пирогу.

Милана:

Сделать всем прививки, чтобы маме меньше работать и много с нами проводить времени.

Максим:

Прививайтесь. Хочется, чтобы мама домой возвращалась. Маша:

Надо вакцинироваться, чтобы не заболеть коронавирусом и у врачей было меньше работы. И у мамы тоже.