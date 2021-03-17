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Хранитель сусликов. Необычная вакансия появилась в Беларуси

17 марта 2021 12:13
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Новости Беларуси. Хранитель сусликов – необычная вакансия появилась в Несвижском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хранитель сусликов. Необычная вакансия появилась в Беларуси-1

По условиям контракта, работа будет занимать по два часа в день. За это время человеку нужно объезжать на своем велосипеде или автомобиле колонии грызунов в окрестностях нескольких деревень. Крапчатый суслик – вид, включенный в национальную Красную книгу.

Ареал его обитания требует охраны и неприкосновенности. За этим и будет следить хранитель сусликов. Зарплату ему будут выплачивать из пожертвований небезразличных к судьбе этих зверьков.

# Животные # общество # Фотофакт

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