Хранитель сусликов. Необычная вакансия появилась в Беларуси

По условиям контракта, работа будет занимать по два часа в день. За это время человеку нужно объезжать на своем велосипеде или автомобиле колонии грызунов в окрестностях нескольких деревень. Крапчатый суслик – вид, включенный в национальную Красную книгу.

Ареал его обитания требует охраны и неприкосновенности. За этим и будет следить хранитель сусликов. Зарплату ему будут выплачивать из пожертвований небезразличных к судьбе этих зверьков.