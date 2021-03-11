Глава Минздрава о белорусской вакцине: стоит задача создания действующего прототипа, который будет эффективен

Новости Беларуси. Прототип белорусской вакцины от COVID-19 может появиться уже к осени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А до конца 2021 года планируется создать и опытно-промышленную партию отечественного препарата.
Новости Беларуси. Прототип белорусской вакцины от COVID-19 может появиться уже к осени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А до конца 2021 года планируется создать и опытно-промышленную партию отечественного препарата.
Масштабные исследования сейчас развернулись на базе учреждений Министерства здравоохранения, в частности в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. Необходимый опыт здесь есть, центр уже работал над созданием вакцины против бешенства.
Глава РНПЦ эпидемиологии: «Наши данные могут лечь в основу или для разработки новых вакцинных препаратов»
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Под руководством премьер-министра было проведено расширенное совещание, на котором кроме того, что мы ознакомились с мощностями профильного РНПЦ, имеющего свою историю и опыт создания вакцины, которая в условиях COVID-инфекции нынешней пандемии показала свою эффективность в том числе не только в диагностическом поиске, не только в фундаментальном поиске, но и в опытно-промышленных образцах тестирования, которое проводилось всеми различными способами. Имеющееся оборудование в центре позволяет провести первых два этапа, но вместе с тем, конечно же, будет переоснащение оборудования, исходя из того, что стоит задача не просто создания прототипа, а прототипа действующего, который будет эффективен, который, более того, может быть экстраполирован в другие страны.
Сегодня в центре действуют 11 лабораторий, в 9 из них занимаются вопросами вирусологии. Также учреждение является ведущим в Беларуси в области научных разработок. Большинство из них завершается производством диагностических наборов и методов, которые внедряются в практику и используются в стране.
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