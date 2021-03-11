Глава Минздрава о белорусской вакцине: стоит задача создания действующего прототипа, который будет эффективен

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Под руководством премьер-министра было проведено расширенное совещание, на котором кроме того, что мы ознакомились с мощностями профильного РНПЦ, имеющего свою историю и опыт создания вакцины, которая в условиях COVID-инфекции нынешней пандемии показала свою эффективность в том числе не только в диагностическом поиске, не только в фундаментальном поиске, но и в опытно-промышленных образцах тестирования, которое проводилось всеми различными способами. Имеющееся оборудование в центре позволяет провести первых два этапа, но вместе с тем, конечно же, будет переоснащение оборудования, исходя из того, что стоит задача не просто создания прототипа, а прототипа действующего, который будет эффективен, который, более того, может быть экстраполирован в другие страны.