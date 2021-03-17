«Стараемся ежегодно повышать урожайность». Главный агроном хозяйства в Клецком районе о результатах работы

Новости Беларуси. Наконец-то на календаре весна. Можно отдохнуть от мороза, снега и потихоньку прятать теплые вещи в шкаф. И только аграрии скажут: «Не время отдыхать». Не успели они забыть про летнюю уборочную, как пришла пора весенней посевной. Как Минская область подготовилась к новому сезону, рассказали в программе «Центральный регион».

Сергей Куцко, главный агроном ОАО «Кухчицы»:

Вы знаете, у агронома нет кабинета. У меня нет кабинета, мой кабинет – машина. Там я нахожусь большую часть времени, езжу, смотрю, контролирую процесс работы. Все время в движении, все время на колесах, такая работа. Если ты не был на месте, на поле, то полной картинки того, что происходит там, ты не увидишь просто из окна автомобиля. Вадим Смоляк, корреспондент:

Казалось бы, снег уже сошел, вроде плюс, а тут опять снег, все белое. Не испортились планы?

Сергей Куцко:

Нет, ничего страшного. Мы боялись другого снега, когда был обильный снег, подушка снега была 20 – 30 сантиметров. Тогда это опасно для озимых. Сегодня ничего страшного, просто немного позже пойдем в поле с подкормками и с остальными работами. Мы готовимся, в первую очередь это подкормка озимых зерновых, внесение органических удобрений, вспашка, культивация. Это основной шлейф и первые работы, которые будут проводиться в ранний весенний период. Промежуток до лета – самый важный промежуток, потому что в этот период происходит формирование урожая. Мы начинаем с подкорма озимых зерновых, с подкормки озимого рапса, начинаем вносить азотные удобрения. Затем проходит химическая прополка, внесение микроэлементов и другие обработки, которые складывают весь урожай. Хозяйство у нас относительно небольшое. Площадь хозяйства, пахотных земель 5 142 гектара, сельскохозяйственных угодий 1 485 гектаров. Занимаемся производством зерна, зернобобовых, рапса, картофеля, сахарной свеклы, кукурузы на зерно и силос. Каждый год непохож на другой, в один год лучше получается, например, с зерном. В другой год лучше с рапсом, в третий урожайность лучше картофеля или сахарной свеклы. Здесь год на год не приходится, поэтому смотря для какой культуры какие погодные условия более оптимальные. Нужно заниматься различными культурами, чтобы были все культуры, но получать определенный урожай, определенные показатели с каждой культуры.

Вадим Смоляк:

У вас получается держать уровень? Сергей Куцко:

Да, мы стараемся не только удержать уровень, но и ежегодно повышать урожайность рапса или зерновых культур, картофеля, сахарной свеклы.