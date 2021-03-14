Как быстрее избавиться от кашля после коронавируса? Отвечает доктор Комаровский

«Переболела коронавирусом в лёгкой форме, но вот уже больше месяца кашляю. Причём кашель сухой, навязчивый, иногда с мокротой, но чаще без. Чего я только не делала – не могу избавиться от него», – описала проблему женщина и спросила, можно ли ускорить процесс выздоровления.

Доктора Комаровского попросили рассказать, есть ли какой-нибудь способ побыстрее справиться с навязчивым кашлем после коронавируса. Увы, волшебного средства не нашлось.

Евгений Комаровский ответил, что какого-то очень надёжного средства быстро решить проблему нет. Доктор посоветовал воспользоваться общими правилами, которые помогают быстрее справляться с болезнями.

По словам Комаровского, нужны умеренные физнагрузки. Полезно будет гулять воле водоёмов и в лесу, где воздух более чистый. Также важно правильно питаться. И, конечно, не стоит впадать в уныние.

«В вашей ситуации главное, фундаментальное – оптимизм и настрой на активное выздоровление после COVID-19», – подытожил врач.