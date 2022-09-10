«Мы оставляем своё сердечко и любовь в наших украшениях». Что можно купить на ярмарке в Троицком предместье?

Новости Беларуси. В древности Троицкое предместье слыло торговым и ремесленным центром, здесь пересекались дороги из Вильно, Полоцка, Смоленска, Могилева, а с конца XVI века здесь располагалась крупнейшая торговая площадка города – Троицкий рынок. На один день здесь воссоздали атмосферу XIX века и открыли вернисаж, на выставке-ярмарке представляют предметы декоративно-прикладного искусства и живописи.

Александр Меженный, СТВ:

Троицкое предместье гостеприимно распахнуло двери. У нас здесь вернисаж. Ремесленники предлагают свои работы. И мы воспользовались возможностью, пригласили очаровательную гостью, чтобы она рассказала, что же здесь можно приобрести.

Ольга Шерснева, СТВ:

Это Анна Пашукевич. Добрый день, и с праздником вас. Расскажите, что вы нам принесли. Ой, какое красивое.

Анна Пашукевич, ремесленник:

Здравствуйте. Я по образованию и по призванию художник. Уже более 10 лет я занимаюсь ремесленным делом. Я очень увлекающаяся натура, поэтому я люблю заниматься эпоксидной смолой. Ольга Шерснева:

Это брошь?

Анна Пашукевич:

Да, это брошь, вот такая же у меня вот здесь. Это свинка. Немножко с юморком. Я люблю полимерную глину. Это вот особенно для детей.

Сегодня у Минска такая замечательная дата – 955 лет. Это чудесный город, мой любимый город, который не только меня вдохновляет на какие-то творческие идеи, но дает возможность работать и передавать свой опыт детям. Я работаю педагогом изобразительного искусства в «Ранке». И мы с моими ребятами вместе изучаем вот такие вот технологии, техники, я им передаю свой опыт. Ольга Шерснева:

Ко Дню города, может, что-то интересное подготовили?

Анна Пашукевич:

Ко Дню города – да, обязательно. Я хотела вас познакомить с таким материалом, как фоамиран, специальное красивое украшение. Цветы. Конечно, праздник без цветов невозможен. Александр Меженный:

Красиво. Анна Пашукевич:

Поэтому хотела бы вам вручить.

Ольга Шерснева:

Спасибо большое, какая прелесть. Александр Меженный:

А вообще насколько в Минске созданы условия для того, чтобы люди занимались любимым делом, чтобы была возможность раскрыть свои таланты? Анна Пашукевич:

Мне кажется, сейчас ремесленники – это очень популярно. Не только современные технологии, такие как эпоксидка, полимерная глина, но и возвращаются такие технологии, как, например, ватная игрушка. Это очень забытая… Александр Меженный:

Это из ваты?

Анна Пашукевич:

Да, это из ваты. Помните, в детстве такие были? Именно сейчас интересно вернуться к таким техникам. Александр Меженный:

Это прямо елочная игрушка. Анна Пашукевич:

Да. Александр Меженный:

Полукосмонавт, полукотик. Белка и Стрелка.