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В память о жертвах стрельбы в Казани белорусы несут цветы и игрушки к посольству России в Минске

12 мая 2021 13:49
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В Татарстане объявлен траур в связи с трагедией в гимназии. Там 11 мая погибли девять человек – большинство дети, еще более 20 пострадали, многие находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это всеобщее горе, беда такая». В России несут цветы, игрушки и свечи к мемориалам в память о погибших в казанской школе

В память о жертвах стрельбы в Казани белорусы несут цветы и игрушки к посольству России в Минске-1

К тому, что произошло, не остаются равнодушными все белорусы. Сегодня они несут цветы к главному входу посольства России в Минске на Нововиленской.

В память о жертвах стрельбы в Казани белорусы несут цветы и игрушки к посольству России в Минске-4

Книгу соболезнований в связи с гибелью школьников и педагогов в Татарстане там открывать не будут, однако выразить свои соболезнования можно через электронное сообщение. В знак скорби о жертвах по всей России образовались своеобразные мемориалы. К ним несут цветы, игрушки и свечи.

В память о жертвах стрельбы в Казани белорусы несут цветы и игрушки к посольству России в Минске-7

12 мая состоялись похороны погибших. Траурные церемонии сопровождали психологи.

В память о жертвах стрельбы в Казани белорусы несут цветы и игрушки к посольству России в Минске-10

Тем временем девятерых пострадавших перевозят из Казани в клинику Москвы для прохождения дальнейшего лечения. В столицу их доставит спецборт МЧС.

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# Стрельба # общество # Фотофакт

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