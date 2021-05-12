В память о жертвах стрельбы в Казани белорусы несут цветы и игрушки к посольству России в Минске

В Татарстане объявлен траур в связи с трагедией в гимназии. Там 11 мая погибли девять человек – большинство дети, еще более 20 пострадали, многие находятся в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Это всеобщее горе, беда такая». В России несут цветы, игрушки и свечи к мемориалам в память о погибших в казанской школе

К тому, что произошло, не остаются равнодушными все белорусы. Сегодня они несут цветы к главному входу посольства России в Минске на Нововиленской.

Книгу соболезнований в связи с гибелью школьников и педагогов в Татарстане там открывать не будут, однако выразить свои соболезнования можно через электронное сообщение. В знак скорби о жертвах по всей России образовались своеобразные мемориалы. К ним несут цветы, игрушки и свечи.