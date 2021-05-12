Это будут реальные проекты. Какие нестандартные идеи предлагает молодёжь на форуме «Беларусь интеллектуальная»?

Новости Беларуси. Ввести курс белорусской государственности в школах, комплексно развивать патриотическое воспитание. Такие предложения озвучены 12 мая на форуме «Беларусь интеллектуальная», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он собрал более 200 школьников, студентов и представителей работающей молодежи в Национальной академии наук.

Формат встречи – дискуссия. В ней на равных участвуют как титулованные ученые, так и начинающие. Ведь главная цель – сохранить преемственность поколений в сфере академической мысли.

Стратегия ее развития просчитана до 2040 года. Предполагается формирование неоиндустриального комплекса.

Лучшие достижения на современном этапе представлены на выставке в Национальной академии наук. С ней ознакомились участники форума и во многом были удивлены.

Ирина Тихонова, участник форума:

Изготовление новой продукции детского питания, также правильного питания. Мы видим это на прилавках, но зачастую не понимаем, как это на обратной стороне, кто это делает? Сегодня мы приблизились к этому, нам очень это интересно и познавательно.

Анастасия Насевич, участник форума:

Мы приехали сюда, на молодежную конференцию, чтобы узнать что-то новое, приобрести какой-то ценный опыт для себя в области IT-технологий, медицины, экономики и науки.

Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси:

В последующем, безусловно, это будет трансформироваться в конкретные, реальные проекты, которые будут лежать в той канве, которая определена, в том числе и наша стратегия, наука и технологии до 2040 года, которая была поддержана главой государства на II Съезде ученых Республики Беларусь.