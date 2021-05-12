Более 500 свободных рабочих мест. Электронная ярмарка вакансий 13 мая пройдёт в Минске

Новости Беларуси. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 13 мая с 10:00 до 12:00, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Более 500 свободных рабочих мест предложат 10 организаций Минска.

В режиме онлайн можно будет не только ознакомиться с вариантами трудоустройства, но и задать нанимателям интересующие вопросы, направить резюме, получить приглашение на собеседование. После все актуальные предложения автоматически перенесут в общереспубликанский банк вакансий.