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Более 500 свободных рабочих мест. Электронная ярмарка вакансий 13 мая пройдёт в Минске

12 мая 2021 12:38
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Новости Беларуси. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 13 мая с 10:00 до 12:00, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Более 500 свободных рабочих мест предложат 10 организаций Минска.

Более 500 свободных рабочих мест. Электронная ярмарка вакансий 13 мая пройдёт в Минске-1

В режиме онлайн можно будет не только ознакомиться с вариантами трудоустройства, но и задать нанимателям интересующие вопросы, направить резюме, получить приглашение на собеседование. После все актуальные предложения автоматически перенесут в общереспубликанский банк вакансий.

# Государственная политика в области занятости # общество # Фотофакт

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