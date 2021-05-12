На МКАД начали капремонт путепровода между Лошицей и Курасовщиной

Новости Беларуси. Еще один путепровод на кольцевой капитально отремонтируют в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Еще один путепровод на кольцевой капитально отремонтируют в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Строители начали работы на 19-м километре МКАД над железнодорожными путями, которые проходят между Лошицей и Курасовщиной. Сперва специалисты предприятия «Гордорстрой» выполнят ремонт путепровода на внутреннем кольце. Движение транспорта в обе стороны на это время организуют по внешнему.
Затем, когда внутреннее будет готово, машины пустят по нему, а внешнее закроют и начнут обновлять.
Весь ремонт мостостроители планируют завершить в ноябре.