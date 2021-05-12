На МКАД начали капремонт путепровода между Лошицей и Курасовщиной

Новости Беларуси. Еще один путепровод на кольцевой капитально отремонтируют в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Строители начали работы на 19-м километре МКАД над железнодорожными путями, которые проходят между Лошицей и Курасовщиной. Сперва специалисты предприятия «Гордорстрой» выполнят ремонт путепровода на внутреннем кольце. Движение транспорта в обе стороны на это время организуют по внешнему.