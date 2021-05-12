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На МКАД начали капремонт путепровода между Лошицей и Курасовщиной

12 мая 2021 13:13
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Новости Беларуси. Еще один путепровод на кольцевой капитально отремонтируют в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На МКАД начали капремонт путепровода между Лошицей и Курасовщиной-1

Строители начали работы на 19-м километре МКАД над железнодорожными путями, которые проходят между Лошицей и Курасовщиной. Сперва специалисты предприятия «Гордорстрой» выполнят ремонт путепровода на внутреннем кольце. Движение транспорта в обе стороны на это время организуют по внешнему.

На МКАД начали капремонт путепровода между Лошицей и Курасовщиной-4

Затем, когда внутреннее будет готово, машины пустят по нему, а внешнее закроют и начнут обновлять.

Весь ремонт мостостроители планируют завершить в ноябре.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Фотофакт

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