«В обществе очевиден запрос на сильную руку». Непогодин о том, почему у Лукашенко высокий рейтинг в Украине

В гостях программы «Неделя» на СТВ политический обозреватель Всеволод Непогодин.

Игорь Позняк, СТВ:

На неделе Киевский международный институт социологии обнародовал данные опроса общественного мнения. Президент Беларуси Александр Лукашенко лидирует среди лидеров иностранных государств с цифрой 36 %. Дальше с большим отрывом следуют президент США Джозеф Байден, французский лидер Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин. Между тем число граждан Украины, готовых снова проголосовать за действующего президента Украины Владимира Зеленского, снизилось с 27 % до немногим более 22 %. Собственно, для нас, белорусов, такие результаты – я имею в виду высокий уровень доверия к нашему Президенту в Украине – не удивительны. Подобные рейтинги озвучивают в Киеве ежегодно.

В украинском обществе очевиден запрос на сильную руку, на человека, который наведет порядок Что об этом думают в украинском экспертном сообществе, спрошу у политического обозревателя Всеволода Непогодина. Эта цифра – 36 % – более трети граждан Украины высказали свое доверие к Александру Лукашенко. Для вас это чем объясняется? Всеволод Непогодин, политический обозреватель (Украина):

Это объясняется тем, что в украинском обществе, во всех его регионах, очевиден запрос на сильную руку, на человека, который наведет порядок. Потому что господин Зеленский каждым своим словом, каждым своим шагом дискредитирует институт государственности как таковой. Гетманская булава для него – абсолютно непосильная ноша.

У Зеленского был шанс в 2019 году сразу прийти, перевернуть доску и сказать: «Все, меняем правила» Игорь Позняк:

36 %. Понятное дело, что это обобщенная цифра. На ваш взгляд, как бы она могла разниться, если бы, предположим, спрашивали отдельно жителей севера, юга, востока Украины? Всеволод Непогодин:

Я думаю, везде была бы эта цифра, потому что вне зависимости от регионов нет человека, который наведет порядок, у которого крепкая рука, который государственник, державник – нет таких людей просто. В Украине все популисты, все умеют говорить, но взять в свои руки и навести порядок не могут. У Зеленского был шанс в 2019 году сразу прийти, перевернуть доску и сказать: «Все, меняем правила». Но он решил с олигархами по-прежнему какие-то там шашни водить, пытаться выстраивать какие-то коммуникации. Его постепенно съедают и все. Что тут обсуждать?

Я не мог в это поверить, потому что даже Петр Алексеевич Порошенко до такого не додумался Игорь Позняк:

Вся эта история с закрытием украинских телеканалов. Только что мы выслушали мнение господина Погребинского в нашем эфире (прочитать его можно здесь). Что вы об этом думаете, что за этим стоит? Всеволод Непогодин:

За пару лет его правления для меня это самое большое удивление, это стало откровением. Я был просто шокирован, я не мог в это поверить, потому что даже Петр Алексеевич Порошенко до такого не додумался, у него не хватило наглости. Тут, я думаю, всего несколько факторов. Отметим, что это произошло буквально через несколько часов, как вынесли приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Как я понимаю, пошел звоночек от американского посольства, Зеленский быстренько взял под козырек, собрал СНБО, все проголосовали и сразу же прекратили вещание этих каналов. Естественно, эти каналы не были пророссийскими, вещание было на украинском государственном языке. Это просто, я думаю, во-первых, притеснение свободы слова. Второй момент – народ отвлекают от тарифного геноцида, тарифной проблематики, пытаются переключить внимание, пытаются искусственно изменить повестку.

Хотелось бы, чтобы на ВНС прозвучали смыслы, тезисы, нарративы, месседжи для общества, которые его скрепят Игорь Позняк:

Очень важно для Беларуси и для белорусов в нашей нынешней ситуации слово «единство». Этот год указом нашего Президента объявлен Годом единства. Слово «единство» – один из трех главных посылов предстоящего Всебелорусского народного собрания: единство, развитие, независимость. Единство, которого, наверное, вам в Украине не хватает многие годы. Возвращаясь к нашей ситуации: как вы считаете, предстоящее Всебелорусское народное собрание поможет нам в достижении того самого единства? Всеволод Непогодин:

Поживем – увидим. Хотелось бы, чтобы прозвучали смыслы, тезисы, нарративы, месседжи для общества, которые его скрепят, будет осмыслено и проговорено будущее: кто мы такие, куда мы идем, какие наши цели, ценности? Я думаю, что Александр Лукашенко продемонстрирует всем, что является политиком № 1 в этой стране, и он еще долго будет им оставаться. Он еще, кроме этого, является примером того, каким должен быть политик и национальный лидер, для всех окружающих государств.